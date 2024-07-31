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Erken emeklilikte kurtarıcı formül: Doğum ve askerlik borçlanmasında kimsenin bilmediği detay: Geriye dönük indirimde 5 yıla dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
31.07.2024 10:02
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Erken emeklilik hayali kuranların başvurduğu iki yöntem doğum ve askerlik borçlanması için yatırılan primler 100-150 bin TL bandına yükselmişti. Hizmet borçlanması için yatırılan primlerin bir kısmı ise vergi indirimi yoluyla geri alınıyor. SGK’ya borçlanma yaptığı halde vergi indirimi hakkından yararlanmamış olanlar beş yıllık zaman aşımı süresinde vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor.

Erken emeklilikte kurtarıcı formül: Doğum ve askerlik borçlanmasında kimsenin bilmediği detay: Geriye dönük indirimde 5 yıla dikkat!

Emeklilik için prim günü eksik olanlar bazı süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na hizmet borçlanması yaparak gün satın alabiliyorlar. Bunların en bilineni askerlik ve doğum borçlanması oluşturuyor. Bunların dışında ayrıca memurların aylıksız izin süreleri, doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, grev ve lokavtta geçen süreler, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri için de hizmet borçlanması yapılabiliyor.

Habertürk'ün haberine göre, askerlik ve doğum başta olmak üzere SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazanç tutarını, borçlanmayı yapan kişiler serbestçe belirleyebiliyor. Prime esas kazanç tutarı brüt asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında değişiyor. Prim tutarı da belirlenen kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor.

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18 AY ASKERLİK YAPAN 115 BİN TL ÖDEYECEK

2024 yılında borçlanma yapanların 1 gün için ödemesi gereken prim tutarı en az 213.36 TL’dir. Bir günlük azami prim tutarı ise 1.600,20 T’dir. Askerliğini 18 ay yapan kişi, bu sürenin tamamını borçlanmak istediğinde en düşük kazanç üzerinden 2024 yıl sonuna kadar 115.214,40 TL ödemek zorundadır.

KADINLAR İÇİN 6 YILA KADAR DOĞUM BORÇLANMASI

Kadınlar her yeni doğan çocuk için 2 yaşını dolduruncaya kadar olan dönemde boşta geçen süreleri için borçlanma yapabiliyorlar. Toplam 3 çocuk için 2’şer yıldan 6 yıla kadar borçlanma yapma hakları bulunuyor. Bir çocuk için 720, 3 çocuk için de 2 bin 160 güne kadar doğum borçlanması yapma hakları bulunuyor.

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BİR ÇOCUK İÇİN MALİYET 153 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Bir çocuk için doğum borçlanması yapan kadın 2024 yılında 153.619,20 TL ödemek zorundadır.

BORÇLANMA MALİYETİNİN BİR KISMI GERİ ALINABİLİR

SGK’ya yapılan her türlü borçlanma için ödenen primler gelir vergisi matrahından indirilebilir. Askerlik ve doğum borçlanması başta olmak üzere tüm hizmet borçlanmaları için ödenen primler, gelir vergisi matrahından indirilebilir. Vergi indirimi hakkından yararlanabilmek için borçlanmanın sigortalı olarak çalışmakta iken yapılması gerekir.

Vergi indiriminden yararlanabilmek için borçlanmaya ilişkin ödeme belgesi işyerine verilmelidir. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı kazançtan indirilir.

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Örneğin, bir çocuğu için 720 gün doğum borçlanması yapan kadın çalışan, yüzde 27 vergi diliminde yer alıyorsa ödediği 153.619,20 liralık borçlanma tutarının 41.478 lirasını vergi indirimi yoluyla geri alır.

BEŞ YIL İÇİNDE YARARLANMAK MÜMKÜN

SGK’ya borçlanma yaptığı halde vergi indirimi hakkından yararlanmamış olanlar beş yıllık zaman aşımı süresinde vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabilir. Vergi düzeltme hakkından yararlanılabilmek için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi düzeltme başvurusu yapılan tarihte sigortalı olarak çalışmak gerekir. Vergi düzeltme talebi vergi dairesine işyeri tarafından bildirilir.

Emekli olduktan sonra çalışmayı bırakan kişiler beş yıllık süre içinde çalışmaya başlarsa vergi indirimi hakkından yararlanabilirler.

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erken emeklilik
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