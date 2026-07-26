Erzincan'da tarımsal üretim alternatif ürünlerle güçleniyor

Erzincan'da üreticiler, geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra karakılçık buğdayı ve pelemir gibi alternatif ürünlerle üretim çeşitliliğini artırırken, bu yıl mevsiminde gerçekleşen yağışlar sayesinde hububat üretiminde yaklaşık yüzde 30 verim artışı bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde yaklaşık 4 bin dönüm arazide faaliyet gösteren organik tarım işletmesinde incelemelerde bulunarak yürütülen üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ERZİNCAN'DA ALTERNATİF ÜRÜNLERE İLGİ ARTIYOR

Koçaker, Erzincan'da yaklaşık 140 bin hektar ekilebilir tarım arazisi bulunduğunu belirterek kentte arpa, buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği başta olmak üzere birçok tarım ürününün yetiştirildiğini söyledi.

Son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin artmasının üretim desenini de değiştirdiğini ifade eden Koçaker, çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini, bu kapsamda özellikle karakılçık buğdayı ile pelemir üretiminin önem kazandığını dile getirdi.

Karakılçık buğdayının ata tohumu niteliği taşıdığına işaret eden Koçaker, "Son yıllarda, hem sağlıklı beslenme hem birtakım beslenme rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çiftçilerimiz de alternatif ürünler üretmeye başladılar. Bu ürünlerin de başında karakılçık buğdayı geliyor. Bu yıl yaklaşık 10 dekarlık bir arazide deneme ekimi yapıldı." dedi.

PELEMİR İÇİN YENİ ÇEŞİT VE ÜRETİM DESTEĞİ

Pelemir bitkisinin de son yıllarda öne çıkan alternatif ürünlerden biri olduğunu vurgulayan Koçaker, "Pelemir, içerdiği yağ asitleri dağılımıyla hem kozmetik sanayinde hem sabun sanayinde, biyogaz, biyodizel üretiminde kullanımları mevcut. Bununla birlikte son yıllarda, bazı pelemir türlerinin kanser hastalığının tedavisinde de içerdiği kimyasal bileşenler nedeniyle faydalı olabileceğine dönük birtakım bilimsel çalışmalar ülkemizde yapıldı. Biz de Bakanlık olarak hem yeni denemelerinde hem yeni çeşit geliştirmelerinde hem de halihazırda geleneksel üretimlerinde onlara destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HUBUBATTA YÜZDE 30 VERİM ARTIŞI BEKLENİYOR

Bu yıl yağışların mevsim normallerine uygun şekilde gerçekleşmesinin üretime olumlu katkı sağladığını belirten Koçaker, arazide yapılan gözlemler ve verim ölçümlerinin umut verdiğini söyledi.

Koçaker, "Arazide yaptığımız gözlemler, arkadaşlarımızın yaptığı verim ölçümleriyle bu yıl özellikle hububat grubunda yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz. Dolayısıyla bu da ülkemizin tarımsal üretim potansiyelinin aslında ne kadar güçlü olduğu, iklim koşullarının uygun gitmesi halinde halihazırdaki üretimlerimizden ciddi manada ürün alabileceğimizin de bir kanıtı. İnşallah sezon böyle devam ederse bu yıl Erzincan'da yüzde 30 daha yüksek bir verim almış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ORGANİK TARIM İŞLETMESİNDE ATA TOHUMU VE PELEMİR ÜRETİLİYOR

Çadırkaya beldesindeki organik tarım işletmesinin sorumlusu ziraat mühendisi Oktay Durmaz ise yaklaşık 4 bin dönüm arazide 2 bin 100 dönüm buğday, 1200 dönüme yakın yağlık ayçiçeği ve 350 dönüm şeker pancarı üretildiğini, ayrıca arpa, karabuğday, karakılçık buğdayı ve pelemir ekimi de yaptıklarını söyledi.

Yağışların mevsiminde sürmesi halinde özellikle buğday ve ayçiçeğinde yüksek verim beklediklerini belirten Durmaz, işletmede yörenin eski çeşitlerinden biri olan karakılçık buğdayını ata tohumu olarak yeniden üretime kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Pelemir bitkisine ilişkin de bilgi veren Durmaz, "Pelemir, yağ oranı yüksek olan bir bitkimiz. Eskiden ekmek yapımındaki unlara katardık, buğdayla birlikte değirmende eski bir tip olarak öğütülür, onun unuyla ekmeklerimizi yapardık. Yani yağ oranı çok iyi, şeker hastalarına çok iyi geliyor, ondan yapılan ekmekleri şeker hastalarımız rahatlıkla tüketebiliyor. Üretiyoruz, bunun aynı zamanda biz yağını üretip yağından krem ve sabun yapıyoruz. Egzama gibi hastalıklara, cilde çok iyi geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır