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Erzurum'da araç sayısı 10 yılda yüzde 44,6 arttı, motosiklet 4 katına çıktı

Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla 159 bin 731'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentteki taşıt sayısı son 10 yılda yüzde 44,6 artarken, motosiklet sayısındaki yüzde 316'lık yükseliş dikkat çekti.

Erzurum'da araç sayısı 10 yılda yüzde 44,6 arttı, motosiklet 4 katına çıktı

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Eylül 2016'da 110 bin 500 olan motorlu kara taşıtı sayısı, Eylül 2021'de 123 bin 425'e, Eylül 2025'te ise 149 bin 822'ye ulaştı. Eylül 2026 itibarıyla 159 bin 731 olarak kaydedilen toplam taşıt sayısı, 10 yıllık süreçte 49 bin 231 adet arttı. Bu dönemde kentteki motorlu kara taşıtlarının sayısındaki artış yüzde 44,6 oldu. Erzurum'daki taşıtların Türkiye genelindeki payı ise 2016'da yüzde 0,53 iken 2021'de yüzde 0,49'a, 2025'te yüzde 0,45'e geriledi. Eylül 2026'da bu oran yüzde 0,46 olarak kayıtlara geçti.

MOTOSİKLET SAYISI 10 YILDA YÜZDE 316 ARTTI

Taşıt türlerine göre değerlendirildiğinde en dikkat çekici değişim motosiklet sayısında yaşandı. Eylül 2016'da 2 bin 557 olan motosiklet sayısı, Eylül 2021'de 3 bin 313'e, Eylül 2025'te 8 bin 473'e yükseldi. Eylül 2026'da ise 10 bin 636'ya ulaşan motosiklet sayısı, 10 yılda yüzde 316'dan fazla arttı. Otomobil sayısı da aynı dönemde 54 bin 357'den 81 bin 877'ye yükseldi. Kamyonet sayısı 25 bin 51'den 32 bin 701'e, traktör sayısı 18 bin 66'dan 23 bin 59'a, kamyon sayısı 5 bin 793'ten 6 bin 890'a çıktı. Otobüs sayısı bin 99'dan bin 390'a, özel amaçlı taşıt sayısı ise 563'ten 840'a yükseldi.

Erzurum da araç sayısı 10 yılda yüzde 44,6 arttı, motosiklet 4 katına çıktı 1

MİNİBÜS SAYISI 10 YILDA 676 AZALDI

Erzurum'da artış gösteren taşıt türlerinin aksine minibüs sayısında gerileme görüldü. Eylül 2016'da 3 bin 14 olan minibüs sayısı, Eylül 2021'de 2 bin 597'ye, Eylül 2025'te 2 bin 361'e ve Eylül 2026'da 2 bin 338'e düştü. Böylece minibüs sayısı 10 yılda 676 adet, yaklaşık yüzde 22,4 azaldı.

Erzurum da araç sayısı 10 yılda yüzde 44,6 arttı, motosiklet 4 katına çıktı 2

SON BİR YILDA TAŞIT SAYISI 9 BİN 909 ARTTI

Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasındaki bir yıllık dönemde Erzurum'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 149 bin 822'den 159 bin 731'e yükseldi. Böylece taşıt sayısında yüzde 6,6 oranında artış kaydedildi. Otomobil sayısı 76 bin 560'tan 81 bin 877'ye çıkarak 5 bin 317 arttı. Kamyonet sayısı 31 bin 247'den 32 bin 701'e, kamyon sayısı 6 bin 622'den 6 bin 890'a, otobüs sayısı bin 360'tan bin 390'a yükseldi. Motosiklet sayısı 8 bin 473'ten 10 bin 636'ya, traktör sayısı 22 bin 423'ten 23 bin 59'a, özel amaçlı taşıt sayısı 776'dan 840'a çıktı. Minibüs sayısı ise 2 bin 361'den 2 bin 338'e geriledi.

Erzurum da araç sayısı 10 yılda yüzde 44,6 arttı, motosiklet 4 katına çıktı 3

BİR AYDA 693 ARAÇ EKLENDİ

Erzurum'da Ağustos 2026'da 159 bin 38 olan motorlu kara taşıtı sayısı, Eylül ayında 159 bin 731'e yükseldi. Bir aylık dönemde toplam taşıt sayısı 693 adet arttı. Otomobil sayısı 81 bin 513'ten 81 bin 877'ye çıkarak 364 arttı. Kamyonet sayısı 32 bin 590'dan 32 bin 701'e, otobüs sayısı bin 385'ten bin 390'a, motosiklet sayısı 10 bin 495'ten 10 bin 636'ya yükseldi. Traktör sayısı 22 bin 968'den 23 bin 59'a, özel amaçlı taşıt sayısı ise 843'ten 840'a geriledi. Minibüs sayısı 2 bin 341'den 2 bin 338'e, kamyon sayısı da 6 bin 903'ten 6 bin 890'a düştü.

ERZURUM'DA 81 BİN 877 OTOMOBİL BULUNUYOR

Eylül 2026 itibarıyla Erzurum'daki 159 bin 731 motorlu kara taşıtının 81 bin 877'sini otomobil, 2 bin 338'ini minibüs, bin 390'ını otobüs, 32 bin 701'ini kamyonet, 6 bin 890'ını kamyon, 10 bin 636'sını motosiklet, 840'ını özel amaçlı taşıt ve 23 bin 59'unu traktör oluşturdu. Kentteki toplam taşıt sayısı Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,46'sına karşılık geldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç tüik
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