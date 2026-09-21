FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Erzurum’da konut satışları arttı, iş yeri satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri" verilerine göre Erzurum’da Ağustos 2026’da 897 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 1.060 konut satışı yapılırken, bu yıl ağustos ayında konut satışlarında 163 adetlik düşüş kaydedildi.

Erzurum’da konut satışları arttı, iş yeri satışları düştü

Erzurum’da Ağustos 2026’da satışı gerçekleştirilen 897 konutun 301’i ilk el, 596’sı ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. Ağustos 2025’te ise toplam 1.060 konut satışının 378’i ilk el, 682’si ikinci el olarak gerçekleşmişti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

Geçen yılın ağustos ayı ile bu yılın ağustos ayı karşılaştırıldığında Erzurum’da ilk el konut satışları 378’den 301’e geriledi. İkinci el konut satışlarında da 682’den 596’ya düşüş yaşandı. Kentte Temmuz 2026’da ise toplam 820 konut satışı gerçekleştirilmişti. Temmuz ayında 267 ilk el, 553 ikinci el konut satılırken, ağustos ayında toplam konut satışları 77 adet arttı. İlk el satışları 34, ikinci el satışları ise 43 adet yükseldi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Erzurum’da Ağustos 2026’da toplam 80 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 32’si ilk el, 48’i ikinci el olarak kaydedildi. Geçen yılın Ağustos ayında ise kentte 140 iş yeri satışı yapılmış, bunların 52’si ilk el, 88’i ikinci el olmuştu. Buna göre Erzurum’da iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre 60 adet azaldı. İlk el iş yeri satışları 52’den 32’ye, ikinci el iş yeri satışları ise 88’den 48’e geriledi. Temmuz 2026’da Erzurum’da 111 iş yeri satışı yapılırken, ağustos ayında bu sayı 80’e düştü. Temmuz-ağustos döneminde ilk el iş yeri satışları 47’den 32’ye, ikinci el satışları ise 64’ten 48’e geriledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 21 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 21 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü...

Anahtar Kelimeler:
Erzurum konut satışları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.