Talep adeta patladı! Üreticinin elinde kalmadı, kilosu 600 TL'yi gördü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde üzüm hasadı tamamlanırken, bu yıl elde edilen yüksek verim ve ürünlerin gördüğü yoğun talep üreticileri memnun etti. Kurutmalık üzümün kilogramı 600 liradan, yaş üzümün kilogramı ise 100 liradan alıcı buldu.

Hekimhan'ın Yeşilpınar Mahallesi'nde uzun yıllardır bağcılıkla uğraşan üreticiler, sezonun rekoltesinden ve ürünlere yönelik ilgiden memnun kaldı. Geçen yıl zirai don nedeniyle düşük seviyede kalan rekoltenin aksine bu sezon hem verimin hem de kalitenin yüksek olduğu belirtildi. Üreticiler, yetiştirdikleri üzümlerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

ÜRETİCİLERİN ELİNDE ÜZÜM KALMADI

Yeşilpınar Mahallesi'nde yaklaşık 120-150 dönümlük alanda üzüm üretimi yapan Osman Yiğit, 15-20 yıldır bağcılıkla severek uğraştıklarını söyledi.

Yiğit, bu sezon elde ettikleri verimin oldukça iyi olduğunu belirterek, "Bu sene üzümlerimiz maşallah çok güzel verimdeydi. Kurutmalık üzümlerimizi 600 liradan, yaş üzümleri de 100 TL'den verdik. Şu an elimizde ürün kalmadı. Geçen sene zirai dondan dolayı bağımızda üzüm azdı, bu yıl rekolte yüksekti, talep de çok fazlaydı. Bu sezon üzüm, üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.

TANEBİ VE SİYAH KURUTMALIK ÜZÜME YOĞUN TALEP

Bölgede farklı üzüm çeşitlerinin yetiştirildiğini aktaran Yiğit, yöreye özgü ürünler arasında Kureyş, Şam, tanebi, banas kurusu ve köhnü çeşitlerinin bulunduğunu söyledi. Bu sezon özellikle tanebi ve siyah kurutmalık üzüme yoğun ilgi gösterildiğini belirten Yiğit, ürünleri değerinde satabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır