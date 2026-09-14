FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Erzurum Havalimanı Ağustos'ta 106 bin 628 yolcuya hizmet verdi

Erzurum Havalimanı’nın ağustos ayına ilişkin hava trafiği verileri açıklandı. Havalimanında ay boyunca 106 binden fazla yolcuya hizmet verilirken, toplam uçak trafiği 665 olarak kayıtlara geçti. Ocak-ağustos döneminde ise toplam yolcu sayısı 845 bini aştı.

Erzurum Havalimanı Ağustos'ta 106 bin 628 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hatlarda 104 bin 901, dış hatlarda ise 1 bin 727 yolcu olmak üzere toplam 106 bin 628 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hatlarda 648, dış hatlarda 17 olmak üzere toplam 665 uçak trafiği gerçekleşti. Ticari uçak trafiği ise iç hatlarda 559, dış hatlarda 12 olmak üzere toplam 571 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında Ağustos ayında bagaj, kargo ve posta dahil yük trafiği iç hatlarda 933 ton, dış hatlarda 31,6 ton olmak üzere toplam 964,7 ton oldu. Aynı dönemde kargo trafiği ise iç hatlarda 12,3 ton olarak gerçekleşirken dış hatlarda kargo taşımacılığı yapılmadı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ VERİLERİ

Erzurum Havalimanı'nda 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde iç hatlarda 833 bin 270, dış hatlarda 11 bin 836 olmak üzere toplam 845 bin 106 yolcu trafiği gerçekleşti.

Aynı dönemde tüm uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 375, dış hatlarda 123 olmak üzere toplam 5 bin 498 olarak kaydedildi. Ticari uçak trafiği ise iç hatlarda 4 bin 762, dış hatlarda 78 olmak üzere toplam 4 bin 840 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde bagaj, kargo ve posta dahil yük trafiği iç hatlarda 7 bin 108,5 ton, dış hatlarda 209,6 ton olmak üzere toplam 7 bin 318,1 tona ulaştı. Kargo trafiği ise iç hatlarda 105 ton, dış hatlarda 0,1 ton olmak üzere toplam 105,1 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıkladıTÜİK temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Bayburt'ta okul servis ücretleri belli olduBayburt'ta okul servis ücretleri belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Devlet Hava Meydanları İşletmesi havalimanı ulaştırma ve altyapı bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.