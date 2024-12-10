Esad servetle kaçtığı Suriye'de enflasyon canavarını bıraktı: 4 dürüm 6 kolaya gelen hesap için para sayma makinesi gerekti!

Suriye'de 61 yıl hüküm süren Baas rejimi, muhalif grupların 8 Aralık'ta Şam'a girmesiyle resmen yıkıldı. Devrik lider Beşşar Esad ve ailesi Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Bununla birlikte Suriye'den yayılan yeni rüzgar piyasaları da etkisi altına almaya başladı.

ESAD TARİHİN EN ZENGİN SIĞINMACISI OLDU

Esad'ın Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürdüğü belirtildi. Esad böylece tarihin en zengin sığınmacısı olarak anılmaya başladı.

Bu arada Esad'ın terk ettiği başkanlık sarayından da görüntüler geldi. Sarayın içindeki lüks, şatafat, konfor ve gösterişe dair detaylar dikkat çekerken devrik liderin ardında çok sayıda evrak bırakıldığı da görüldü.

ESAD ZENGİNDİ, HALKIN DURUMU FARKLI

Ancak Suriye halkının mevcut durumu Esad'ın zenginliğiyle örtüşmüyor. Muhalif grupların eline geçen Hama'ya giden gazeteci Kübra Par'ın paylaşımı da bunu destekler nitelikteydi. Par, bir restoranda tutan hesabı paylaşırken para sayma makinesi gerektiğini de belirtti.

SURİYE'DE 4 DÜRÜM 6 KOLALIK HESAP! "PARA SAYMA MAKİNESİ GEREKTİ"

Hama'daki bir restoranda 4 dürüm 6 kolanın 250 bin Suriye lirası tuttuğunu ifade eden Par, "Suriye’de öyle müthiş bir enflasyon var ki 4 dürüm 6 kola için para sayma makinası gerekti" notunu düştü.

OTOPARKI LÜKS OTOMOBİLLERLE DOLUYDU

Aynı zamanda Esad'ın otoparkındaki, aralarında Ferrari marka birçok otomobilin de göze çarptığı lüks araçlar görüntülendi.

EVİ YAĞMALANDI

Esad'ın evi de yağmalandı. Eve giren Suriyeliler gözüne kestirdikleri eşyaları alıp götürürken kameralar da kayıttaydı.