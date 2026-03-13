Esenyurt'un hayalet binaları... 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı: Yeşil GYO'ya kayyum atandı

İstanbul Esenyurt'ta yapımı 15 yıldır süren binalarla ilgili harekete geçildi. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile şirkete Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında yürütülen davada mahkeme iflas kararı verdi. Esenyurt’ta hayata geçirilmesi planlanan İnnovia 4 projesinden, yüzlerce daire satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılamadığı belirtildi. Projeden daire alan çok sayıda kişi mağdur olduğunu belirtti. Şirketin açtığı konkordato talebinin reddedilmesi, iflas sürecini hızlandırdı. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında şirketin borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı belirtildi. Mahkeme kararının ardından dosya Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Şüpheli Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin; İstanbul, Esenyurt, Yeşilkent Mahallesinde kurulacak olan Innovia 4 projesi kapsamında mağdur şahısları dolandırdığı ve yurt dışına mal kaçırdığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma konusu suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüphelerin bulunması, mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla şüpheli şirketler Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’ne, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13/03/2026 tarih ve 2026/2606 değişik iş sayılı kararı ile Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

13 Mart 2026
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

