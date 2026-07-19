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Eşine bunu demek boşanma sebebi! Dikkat çeken nafaka ve tazminat detayı

Yargıtay'dan evli çiftleri ilgilendiren önemli bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, "Seninle evlendiğime pişmanım" diyen eşin bu söylemiyle ilgili çarpıcı bir karara imza attı.

Eşine bunu demek boşanma sebebi! Dikkat çeken nafaka ve tazminat detayı

Yargıtay, eşlerden birinin diğerine sürekli, ’seninle evlendiğime pişmanım’ demesinin boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, bu tür ifadelerin duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış olduğuna, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekti.

KARŞILIKLI DAVA AÇTILAR

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı-karşı davalı kadın, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü için evi terk ettiğini ve ailesiyle birlikte yaşadığını, evliliğin başından beri tartışmalar yaşandığını ve artmaya devam ettiğini, davalının borsa bağımlılığının olduğunu, bu sebeple zamanını telefon başında geçirdiğini ve ailesiyle ilgilenmediğini öne sürdü.

Eşine bunu demek boşanma sebebi! Dikkat çeken nafaka ve tazminat detayı 1

"EŞİM SÜREKLİ 'SENİNLE EVLENDİĞİME PİŞMANIM' DİYOR"

Eşinin sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" dediğini aktaran genç kadın, eşinin ailesine karşıda saygısız tutumunun olduğunu, davalının kendi ailesinin etkisinde kaldığını, bir defasında davalının babasının davacıyı darp ettiğini ve ortak çocuğu yere attığını, ortak çocuğun FMF hastası olduğunu, davalının ilgilenmediğini dile getirdi. Davalının "çocuğa bakmak istemiyorum, bakarsam üzerimde kalır" dediğini, davacı hamile kaldıktan sonraki 1,5 yıl boyunca taraflar arasında cinsel birliktelik yaşanmadığını, ortak çocuğun bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söyledi. Davalı- karşı davacı erkek ise davacının öfkeli ve narsist olduğunu, davacının iş arkadaşlarının davacıyı "despot Rus generali" diye nitelendirdiklerini, evliliğin başından beri davacının bencil ve baskıcı olduğunu öne sürdü.

Eşine bunu demek boşanma sebebi! Dikkat çeken nafaka ve tazminat detayı 2

NAFAKA VE TAZMİNAT KARARI

Aile Mahkemesi, davacı kadının erkeğe fiziksel şiddet uyguladığı, davalı erkeğin, kadına ve annesine küfür ve hakaret ettiği, evlendiğine pişman olduğunu söylediği, farklı odada yatmasından dolayı yatağı ayırdığı, kadının az, erkeğin ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle; asıl davanın ve karşı davanın kabulüne hükmetti. Ortak çocuğun velâyetinin anneye verilmesine, baba ile şahsi ilişki tesisine, ortak çocuk için 600 TL tedbir iştirak nafakasına, kadın için 18 bin TL maddî, 18 bin TL manevî tazminata hükmedilmesine, erkeğin tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

Eşine bunu demek boşanma sebebi! Dikkat çeken nafaka ve tazminat detayı 3

KARAR ONANDI

Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların kusura yönelik istinafının kısmen kabulü ile çocukların her biri yararına 2 bin TL tedbir ve iştirak nafakası ile, kadın yararına 35 bin TL maddî, 60 bin TL manevî tazminatın davalı-karşı davacı erkekten alınarak, davacı-karşı davalı kadına verilmesine, tarafların sair istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Kararı davalı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı onadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
boşanma evlilik
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