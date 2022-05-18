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Eski düşmanları bir araya getiren karar! Petrol için Maduro’nun kapısını çaldılar…

18.05.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Avrupa, Rus petrolüne uygulanan ambargolar nedeniyle zor zamanlardan geçerken, çareyi Venezuela’da buldu. Buna göre ABD’li ve Avrupalı petrol şirketleri Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacak. ABD’nin bir zamanlar sosyalist hükümetini devirmeye çalıştığı Venezuela’nın Devlet Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada, ekonomik toparlanma adına ilk adımın Venezuela’dan geldiğini kaydetti.

Eski düşmanları bir araya getiren karar! Petrol için Maduro’nun kapısını çaldılar…

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ile petrolde yeni bir krizin eşiğine sürüklenen Avrupa ve ABD ambargoların etkisini azaltmak için yeni yol arayışına girdi. Daha önce ABD'nin, sosyalist hükümetini devirmeye çalıştığı ancak Rusya'yı tecrit etme girişimleri çerçevesinde masaya oturduğu petrol zengini Venezuela için yeni bir karar alındı. Bu kapsamda ambargolar sonrası Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı açıklandı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı" ifadesini kullandı.

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İLK ADIM VENEZUELA’DAN

Rodriguez, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya, Venezuela'nın ekonomik toparlanma yolunda ilk adımlarını kendi çabasıyla attığını, meşru olmayan yaptırımları ve insanlık dışı ablukayı kınayarak aştığını biliyor. Halkımız, son zamanlardaki çalışmalarımızı ve başarılarımızı gururla takip ediyor" dedi.

Venezuela'nın demokratik değerlere bağlı bir ülke olduğunu belirten Rodriguez, diyaloğun teşvik edilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti. Haberlerde, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda ise yetki verdiği öne sürüldü.

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MADURO: HERKESE PETROL SATABİLİRİZ

Maduro geçtiğimiz günlerde, Venezuela’nın kendisine yaptırım uygulayan Amerika ve Avrupa dahil herkese petrol satabileceğini, siyasi konuların ekonomik ilişkileri etkilememesi gerektiğini ve Venezuela’da üretim yapmak isteyen yabancı yatırımcılara Venezuela’nın kapılarının ardına kadar açık olduğunu söylemişti.

Maduro hükümetinin yaptırımları delmek için özellikle 2019 yılından bu yana Rus enerji şirketleri ve bankalarıyla ilişkilerini güçlendirdiği ve Rusya’nın Venezuela’da önemli yatırımlar yaptığı biliniyor.

Amerika yaptırımlardan önce günlük yaklaşık 500 bin varil petrol alımıyla Venezuela’nın en önemli ithalatçılarından biriydi.


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