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Eski TÜİK Başkanı'ndan çarpıcı yorum: Rakamlara ben de inanmıyorum

10.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, kasım ayı enflasyon rakamlarına inanmadığını açıkladı. Aydemir, kurumun enflasyon sepeti hesaplamaları için, "TÜİK’in 'karışmıyorum' demesi bile daha iyi" ifadelerini kullandı. TÜİK, yıllık enflasyonu 21,31 olarak açıklamıştı.

TÜİK'in eski başkanlarından Birol Aydemir, kurumun açıkladığı ekonomi verileriyle ilgili tartışmalara dair konuştu. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Aydemir, "TÜİK’in asgari ücret hesaplamaması iyi oldu zaten rakamlarına kimse inanmıyor" açıklamasında bulundu.

"KARAR BİR İŞÇİ İÇİN VERİLİYOR, BİR AİLE ESAS ALINMIYOR"

“Asgari ücret, çalışan bir işçinin alabileceği minimum ücrettir ama 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlayacağı bir ücret değil. Bir aile esas alınarak yapılmıyor; bir işçi için veriliyor asgari ücret. En nihayetinde en sonunda siyasi irade karar vermiş oluyor. Yapılan görüşmeler aslında işin karar verilmesinde çok etkili unsurlar değildir" diyen Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

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BEN DAHİL KİMSE İNANMIYOR

TÜİK’in asgari ücretle ilgili bir görevi yok ama iş dönüp dolaşıyor TÜİK’e kalıyordu. Ben TÜİK başkanıyken, ‘O zaman bize sormayın, bir daha çağırmayın bizi’ dedim. TÜİK’in şu aşamada yaptığı açıklamada yanlış bir tutumu yok. Zaten daha önceden de bir şey değiştirmiyordu. Şimdi de hayatımızda bir şey değişmeyecek. TÜİK’in fiyatlarına ben dahil kimse inanmıyor. TÜİK’in inanmadığımız güvenmediğimiz enflasyon sepetindeki fiyatlar; o fiyatları verecek. Bu durumda TÜİK’in 'karışmıyorum' demesi bile daha iyi. Çünkü kimsenin inanmadığı nereden toplandığına dair tereddüt ettiği o fiyatlar konulacak ki, koyma daha iyi.

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KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'ten 3 Aralık'ta yapılan açıklamada kasım ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydettiği açıklanmıştı. Böylece yıllık enflasyon 21,31 seviyesine ulaştı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

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