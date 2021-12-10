Dolar/TL kuru yükselişte! Merkez Bankasından döviz müdahalesi gelir mi?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından yükselişine devam ederek 13,91 TL seviyesini gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 13,7956 liradan tamamladı.

DOLAR, EURO VE STERLIN NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 12.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,34 artışla 13,83 lira seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,44 yükselişle 15,66 liradan, sterlin/TL yüzde 0,32 değer kazancıyla 18,32 liradan satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,4'lük artışla 96,3'ten kapanmasının ardından bugün 96,2 seviyelerinde yatay hareket ederken, avro/dolar paritesi 1,1291 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

MERKEZ BANKASINDAN YENİ MÜDAHALE GELECEK Mİ?

Kur tarihi zirvelerine çok yakın seyrini sürdürürken, geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden TCMB’den bu müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği de yakından izleniyor.

TL’nin geçen hafta piyasada 13.96 lira seviyesini görmesinin ardından TCMB iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB’nin iki müdahalesi de kurun 13.8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başladı.

OMİCRON VARYANTI ENDİŞELERİ

AA'da yer alan habere göre analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.



