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TİSK'in yeni asgari ücret açıklaması: 3 bin 500 lirayı geçtik! İşte asgari ücrette son durum

10.12.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan ve işvereni etkileyecek olan asgari ücret görüşmelerinin 3. toplantısı dün gerçekleşti. Toplantıdan uzlaşı çıkmadı fakat bazı açıklamalar vatandaşların kafasını karıştırdı. TİSK'in 3 bin 100 lira olarak belirttiği rakam asgari ücret olarak algılanınca, kurumdan bu iddialara yalanlama geldi. Öte yandan TİSK Başkanı Başkanı Burak Akkol, yeni açıklamasında taleplerinin 3 bin 500 liradan fazla olduğunu belirtti. İşte asgari ücrette son durum ve yeni gelişmeler...

TİSK'in yeni asgari ücret açıklaması: 3 bin 500 lirayı geçtik! İşte asgari ücrette son durum

Doğrudan 7 milyon ve dolaylı olarak daha fazla kişinin hayatını etkileyecek olan 2022 asgari ücret görüşmeleri devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını dün yaptı.

TİSK, 3 BİN 100 LİRA'YI YALANLADI

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in, "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 TL, Türk-İş 3 bin 900 TL öngörüyor" açıklaması gündem oldu. Kısa bir süre sonra TİSK yeni bir açıklama yaparak, 3 bin 100 lira olarak dile getiren rakamın asgari ücret talepleri olmadığını açıkladı.

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TİSK: 3 BİN 500 LİRAYI GEÇTİK

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com'daki köşesinde TİSK Başkanı Akkol ile yaptığı görüşmeye yer verdi. TİSK Başkanı Akkol, 3100 lira asgari ücret önerisi vermelerini tekrar bu görüşmede de yalanladı.

Akkol açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceklerini belirtirken, asgari ücret için 3 bin 500 TL'yi geçtiklerini ve daha fazlası için çalıştıklarını belirtti. Akkol daha fazlası olarak belirttiği çalışmaların vergi ve teşvik olduğuna da değindi.

TÜRK-İŞ NE DEMİŞTİ?

Dün yapılan toplantı sonrasında konuşan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek” ifadelerini kullandı.

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BAKAN BİLGİN '1-2 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK' DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantılar henüz başlamadan önce yaptığı açıklamalarda TİSKve TÜRK-İŞ'i kastederek, önceki yıllara oranla mutabık kalındığını ve asgari ücretin 1-2 hafta içinde belirleneceğini açıklamıştı.
Bakan Bilgin'in açıklamasını sendikalarda desteklemişti. Bu açıklamaların ardından asgari ücretin 3. toplantısında belli olması bekleniyordu. Fakat dün yapılan toplantıdan uzlaşı çıkmadı.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Net asgari ücret yüzde 26 artışla 3.554 lira, yüzde 31 artışla 3712 lira, yüzde 34 artışla 3791 lira, yüzde 40 artışla da 3949 lira, yüzde 45 artışla ise 4096 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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