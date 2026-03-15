'Eskiden bakıp söylerdi, şimdi bedeli var' Uygulama yaygınlaştı, ücret isteniyor

Teknik servislerde arıza tespit ücreti uygulamasının, teknolojik ürünlerden otomobillere kadar pek çok alanda git gide yaygın hale geldiği öğrenildi. İşte ücretler ve sektörde son durum...

Türkiye Gazetesi'nin haberinde yer alan bilgilere göre; önceden bozulan ürün servise götürülüp ustanın problemi söylemesinin ardından tamirinin yapıldığı, çoğu zaman da sadece arızanın öğrenilmesi için ayrıca bir ücret talep edilmediği, ancak son yıllarda bu durum değişerek pek çok servisin henüz onarım yapılmadan önce 'tespit' veya 'diyagnostik inceleme' adı altında ücret talep ettiği aktarıldı.

Uygulamanın özellikle elektronik ürünlerde, beyaz eşya servislerinde ve otomotiv sektöründe hızla yaygınlaştığı belirtilirken bilgisayar, cep telefonu, laptop ve tablet servislerinde cihazın açılarak incelenmesi için 2026 itibarıyla ortalama bin TL ile 3 bin TL arasında diyagnostik ücretlerin talep edildiği kaydedildi.

Beyaz eşya servislerinde de eve gelip yapılan kontrol için 700 TL ile 1500 TL, kombi ve klima servislerinde ise 800 TL ile 2 bin TL arasında servis ve tespit bedeli istenebildiği aktarıldı. Buna benzer bir tablonun otomotiv sektöründe de görüldüğü belirtilirken araçların bilgisayara bağlanarak arıza kodlarının okunması için yetkili servislerde 1500 TL'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar çıkan arıza tespit ücretleri talep edildiği kaydedildi. Özel servislerde de geçmişte çoğu zaman ücretsiz yapılan bu işlemler için artık 500 TL ile 1500 TL arasında ücret alınmaya başlandığı aktarıldı.

Arıza tespit ücretlerinin kimi tüketicilere göre sadece bir servis bedeli değil, aynı zamanda bir ikna yöntemi haline gelmiş durumda olduğu kaydedilirken arızanın tespiti için ücret ödeyen vatandaşın sonrasında servisin sunduğu yüksek tamir bedelini kabul etmek zorunda kalabildiği işaret edildi. Tamiri kabul etmemesi halinde de sadece arızanın söylenmesi için ödenen tespit ücretini karşılamak zorunda kaldığı vurgulandı. Bu durumun, müşteriyi onarıma yönlendirmek adına kullanılan dolaylı bir yöntem olarak değerlendirildiği belirtildi.

"HİÇBİR İŞLEM YAPILMADAN BÖYLE BİR ÜCRET ALINMASI BANA ÇOK YÜKSEK GELİYOR"

Tüketicilerin önemli bir bölümünün bu uygulamadan rahatsız olduğu kaydedilirken İstanbul'da araç sahibi Ali Rıza Öktem "Arabada bir uyarı ışığı yandı. Yetkili servise götürdüm, usta bana 'Aracın sıkıntısını tespit etmemiz için bilgisayara bağlayacağız ve genel kontrol yapacağız. Bunun ücreti 3 bin lira. Şayet yaptırmak isterseniz tespit ücretini almayız. İstemezseniz ücreti ödemek durumundasınız' dedi. Ardından bilgisayarda airbag arızası çıktı. Bunun için 8 bin lira talep ettiler. Ben de ücreti yüksek bulup kabul etmedim. Ama 3 bin lira tespit ücretini aldılar. Ardından sanayiye götürüp 2 bin liraya hallettim. Hiçbir işlem yapılmadan böyle bir ücret alınması bana çok yüksek geliyor" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN USTA BAKAR, ARIZAYI SÖYLERDİ! ŞİMDİ ARIZAYI ÖĞRENMENİN BİLE BİR BEDELİ VAR"

İstanbul'da ev hanımı Ayşe Kınalı da "Çamaşır makinesi çalışmayınca servisi çağırdık. Geldiler, kapağı açıp birkaç dakika baktılar ve kart arızası olduğunu söylediler. Tamir için 5 bin lira istediler. Yaptırmak istemeyince de 1.200 lira tespit ücreti aldılar. Eskiden usta bakar, arızayı söylerdi. Şimdi arızayı öğrenmenin bile bir bedeli var" şeklinde konuştu.

"BU EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK ZORUNDAYIZ"

Öte yandan teknik servislerin de söz konusu uygulamanın mecburiyetten ortaya çıktığını savunduğu belirtilirken uzun yıllardır elektronik cihaz tamiri yapan bir teknik servis işletmecisinin, son yıllarda kullanılan ekipmanların maliyetinin ciddi şekilde arttığını belirtip "Bugün bir cihazı açıp test etmek için kullanılan ölçüm cihazları, yazılımlar ve diyagnostik sistemler çok pahalı. Ayrıca ustanın harcadığı zaman da var. Tespit işlemi de aslında bir emek ve teknik bilgi gerektiriyor. Müşteri tamiri yaptırırsa çoğu zaman bu ücreti toplam fiyattan düşüyoruz. Ama yaptırmazsa servis olarak bu emeğin karşılığını almak zorundayız" dediği aktarıldı.

ARIZA TESPİT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Farklı sektörlere göre arıza tespit ücretlerinin ise; cep telefonu-tablet için 1000-2500 TL, laptop-bilgisayar için 1500-3000 TL, beyaz eşya için 700-1500 TL, kombi-klima için 800-2000 TL, otomobil yetkili servis için 2000-7000 TL, otomobil özel servis için 1000-1500 TL aralığında olduğu kaydedildi.