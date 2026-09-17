Eskişehir'de konut satışı azaldı

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2026 Ağustos ayında, 2025 Ağustos ayına göre yüzde 16,8 oranında azalarak 2 bin 127 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2026 Ağustos ayında konutların 790 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 337 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 127 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 oranında azalarak 399 adet, diğer satışlar ise yüzde 19,1 oranında azalarak bin 728 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 399 konutun 117 adedi ilk satış, 282 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 127 bin 410 oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır