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Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Nakit, döviz ve kuyumcu işlemlerinde sınır 370 bin liraya, elektronik transferlerde ise 30 bin liraya çıkarıldı.

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle finansal kuruluşların kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yeniden belirlenirken, nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde sınır 370 bin liraya, elektronik transferlerde ise 30 bin liraya yükseltildi.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarının kimlik tespitine ilişkin yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti 1

NAKİT VE KUYUM İŞLEMLERİNDE SINIR 370 BİN TL

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.

Buna göre işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.

Ayrıca işlemin gerçek faydalanıcısının belirlenmesine yönelik gerekli tedbirler de uygulanacak.

ELEKTRONİK TRANSFERLERDE SINIR 30 BİN TL

Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespiti yapılması gereken parasal sınır da 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

SMS DOĞRULAMASINA YENİ GÜVENLİK ŞARTLARI

Düzenlemeyle finansal kuruluşların internet ve mobil kanallardaki müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin yeni şartlar da getirildi.

Müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) ile kimlik doğrulaması yapılabilecek.

Bu durumda imza örneği alınması gerekmeyecek. Ancak kullanılacak doğrulama yönteminin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması şartı getirildi.

Ayrıca yöntemin, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik önlemlerini içermesi gerekecek.

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