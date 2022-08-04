Esnaf simide zam istedi! Başkandan tokat gibi cevap

Esnaftan gelen zam tekliflerinin tamamını değerlendirdiklerini belirten Birlik Başkanı Kemal Cingöz, yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde uygun görülen tekliflerin değerlendirildiğini uygun görülmeyen tekliflerin ise reddedildiğini anlattı.

MALİYETLER 1 AYDIR STABİL

Edirne’de simit fırını işletmelerinden 1 TL’lik zam teklifi geldiğini açıklayan Cingöz, simidin üretim maliyetlerinin yaklaşık 1 aydır stabil gittiğine vurgu yaparak, zam teklifini reddettiklerini söyledi. Cingöz, 100 gram simidin 5 TL’den satılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Birliğe gelen her talebi onaylamalarının söz konusu olmadığının altını çizen Cingöz, “Biz noter makamı değiliz. Buraya gelen her talebi geldiği gibi onaylayalım. Biz hem esnafı koruyup kollayacağız hem de sokaktaki vatandaşı. Bizim asli görevimiz bu” açıklamasında bulundu. (İHA)

