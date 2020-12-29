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Esnaf ve sanatkarlara müjde! Halkbank esnaf ve sanatkarlara kredilerde faiz indirimi uygulayacak! İşte Halkbank esnaf kredisi faiz indirimi detayları

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2020 11:13 | Son Güncelleme

Esnaflar tarafından esnaf kredisi faiz indirimi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; Halkbank tarafından doğrudan esnaf ve sanatkarlara 2021 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi yapılacak.

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Halkbank esnaf ve sanatkarlara kredilerde faiz indirimi uygulayacak! İşte Halkbank esnaf kredisi faiz indirimi detayları

Esnaf kredi faiz indirimi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki, Halkbank esnaf kredisi faiz indirimi detayları neler?

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ESNAF KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Esnaf ve sanatkarlara finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını amaçlayan karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Karar doğrultusunda, Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlara Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaleti ile ya da doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerle 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın, banka tarafından direkt olarak esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere 1 Ocak 2021 - 31 Aralık döneminde geçerli olmak üzere faiz indirimi uygulanacak.

TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaleti ile önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için de faiz indirimi uygulanacak.

HALKBANK ESNAF KREDİ FAİZ İNDİRİMİ MİKTARI NE KADAR?

Kültürel, sanatsal, geleneksel değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (çömlek yapımı, el dokuma işleri, çini, bakır işlemeciliği, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, yorgancılık, yazmacılık, bastonculuk, kaşıkçılık, semercilik, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, yemenicilik, çarıkçılık, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlık tarafından kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi olan esnaf ve sanatkarlara, 2021 yılında kullandırılacak kredilerle önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için uygulanacak faiz indirim yüzde 100 olacak.

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi en az 1 senelik ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 sene içerisinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, 2021 yılında kullandırılacak kredilerle önceki senelerde kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. Buna karşılık destekten son 1 sene içerisinde ticari faaliyetini ya da vergi mükellefiyetini sonlandıran vatandaşlar yararlanamayacak.

HALK BANKASI ESNAF KREDİ FAİZ İNDİRİMİ ŞARTLARI

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden faydalananlar hariç olacak şekilde; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları halinde 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılabilecek.

Bu imkandan bakiyesi 2021 yılına devreden kredi borcu olanlar ise faydalanamayacak. Bunun yanı sıra 2021 yılında kullandırılacak kredilerle önceki senelerde bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu ya da ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim uygulanacak.

Bu maddeler dışında 2021 yılında kullandırılacak krediler ile önceki senelerde kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi oranı uygulanacak. Yayımlanan kararda, istisnai durumlar ve şartlara dair genel hükümler de bulunurken, gelir kayıplarının belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik maddeler belirlendi.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ İLE İLGİLİ KARAR

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