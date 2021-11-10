FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Esnafa 90 milyarlık destek! 3 yıllık finansman planı hazır

Esnafa 90 milyarlık destek! 3 yıllık finansman planı hazır

10.11.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılının mart ayından beri ülkemiz, koronavirüs ile mücadele veriyor. Bu süreçte en çok etkilenenlerden biri esnaflar oldu. Hükümet esnafa destek amaçlı olarak hazineden 3 yılda toplam 90 milyon TL destek sağlayacak.

Esnafa 90 milyarlık destek! 3 yıllık finansman planı hazır

Pandemi döneminde yüzü bir türlü gülmeyen esnaf için 3 yıllık bütçe hazırlandı. Önlem amaçlı kapanmaya gidildiği günlerde defalarca kez kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflardan kimisi dükkanını komple kapatırken, kimisi de nakit sıkıntısı yaşadı. Hükümet bu sıkıntıların farkında olarak 2022, 2023 ve 2024 yılları için toplamda 90 milyar destekli finansman için kolları sıvadı.

3 YILDA 90 MİLYAR FİNANSMAN HAZIR

Koronavirüs salgınıyla mücadelede olumsuz etkilenen esnafa 9 milyar liranın üzerinde hibe, gelir kaybı, kira desteği veren hükümet, bu yıl toplamda esnafa 47 milyar 300 milyon lira harcadı. 3 yıllık destek için de şimdiden kolları sıvandı. 2022'de de 28 milyar liralık hazine garantili kredi sağlanacak. Bu destek 2023'te 30 milyar lira, 2024'te 32 milyar liraya çıkacak. Böylece üç yıllık bütçe döneminde esnafa sağlanan hazine destekli kredi tutarı 90 milyar liraya ulaşacak. Kooperatiflerin desteklenmesi programı kapsamında bu yıl 14.5 milyon lira olmak üzere gelecek üç yıllık dönemde 80 milyon liraya yakın destek sağlanacak.

ESNAFA SAĞLANACAK DESTEKLER NELERDİR?

Ticaret Bakanlığı'nın 2022 bütçesine göre gelecek yıl iç ticareti güçlendirecek, esnafın rekabet gücünü artıracak yeni uygulamalar devreye gireceğini belirtti. Bunlar kümelenme desteği, elektronik çek olarak isimlendirildi.

KÜMELENME DESTEĞİ NEDİR?

Firmaların ihracata yönlendirilmesi amacıyla yurt dışında yerleşik teknolojiye sahip şirket satın alma-danışmanlık ve kredi faiz desteği sağlanacak. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi kapsamında kümelenme projeleri desteklenecek. Firmaların tedarik zincirinde etkin tedarikçi olarak katılımını teşvik için bu kapsamdaki harcamaları Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri ile desteklenecek. Hal kayıt sistemi mobil uygulamasına ilgi artıyor. Bu yıl mobil uygulamayı indirme sayısı 200 bini geçti. Gelecek yıl da bu sayının 225 bine ulaşması bekleniyor. İhracat yapan esnaf sayısındaki artış gelecek yıl yüzde 10 artacak. E-ticaret hacmi bu yılın sonu itibariyle 270 milyar liraya ulaşırken gelecek yılki hedef ise 300 milyar lira olarak belirlendi. Bütçe verilerine göre 2023 için 350 milyar, 2024 için de 400 milyar lira öngörüldü. Perakende pazarında e-ticaretin oranının gelecek yıl yüzde 8.5'e çıkması tahmin ediliyor.

ELEKTRONİK ÇEK ARTACAK

Elektronik çek ve bono kullanım oranı gelecek yıl yüzde 25'e, 2023'te yüzde 35'e 2024 yılında da yüzde 40'a ulaşacak. Güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısı gelecek yıl 250 olmak üzere üç yıllık dönemde bin 300'e ulaşacak. Yurt dışı birim, marka ve tanıtım destek programı kapsamında desteklenen şirket sayısı gelecek yıl 770'ye, 2023'te de 775'e çıkacak. Mal ve hizmet ihracatına yönelik Turquality ve marka programları kapsamında desteklenen marka sayısı 2022'de 365 bir sonraki yıl da 380'e ulaşacak. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri iş hacmi gelecek yıl 20 milyar dolara, 2023'te 25, 2024'te de 26 milyar dolara ulaşacak. Türk markaların dünya markalarına dönüştürülmesi için yeni destek mekanizmaları devreye girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Dayanışma ruhu adım adım büyüdü: Kadın ve İklim Projesi tamamlandıDayanışma ruhu adım adım büyüdü: Kadın ve İklim Projesi tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Mansur Yavaş'ın acı günü!

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

Akaryakıtta yeni düzenleme!

Akaryakıtta yeni düzenleme!

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP'den asgari ücret açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT'de yeni gelişme!

EYT'de yeni gelişme!

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.