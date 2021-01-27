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Esnafa kredi erteleme 2021... Kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi bankaların kredileri ertelendi? Esnafların kredileri ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2021 10:57 | Son Güncelleme

Son dakika esnafların kredi borcu ertelendi. Esnaf ve sanatkârın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi borçlarına erteleme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada borçların 6 ay ertelendiği duyuruldu. Peki hangi bankaların esnaf kredisi ertelendi? Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Esnafların kredileri ne zaman ödenecek?

Esnafa kredi erteleme 2021... Kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi bankaların kredileri ertelendi? Esnafların kredileri ne zaman ödenecek?

Son dakika esnafların kredi borçları erteleme kararı alındı. Esnaf ve sanatkârın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi borçlarına erteleme kararını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları kongresinde duyurdu. Esnaf ve sanatkârın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara müjdeyi verdi. Hangi bankaların esnaf kredi borcu ertelenecek? Kredi borç erteleme nasıl yapılacak?

ESNAF KREDİSİ NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları kongresinde yaptığı açıklamada esnafın ve sanatkârların kredi borcu taksitlerinin 6 ay erteleneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar esnaf kredisi taksitleri erteleme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ertelenen kredi taksitleri ne zaman ödenecek?

HANGİ BANKANIN ESNAF KREDİ TAKSİTİ ERTELENDİ?

AKP'nin Denizli, Mersin Uşak il kongresine video konferansla katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Halkbank'tan kredi alan esnafların kredi taksitlerinin ertelendiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında;

"Esnaf ve sanatkârlarımıza bir müjde vermek istiyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun" dedi.

ESNAF KREDİ ERTELEME TARİHLERİ NEDİR?

Koronavirüsten dolayı uygulamaya konulan kredi erteleme işlemi sadece Halkbank'tan kredi alan esnaflar için geçerli olacak. Farklı bankalarda da esnaf kredileri ertelendiğinde haberimizde yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri erteleneceğini belirtti.

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