Esnafa kredi erteleme 2021... Kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi bankaların kredileri ertelendi? Esnafların kredileri ne zaman ödenecek?

Son dakika esnafların kredi borçları erteleme kararı alındı. Esnaf ve sanatkârın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi borçlarına erteleme kararını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları kongresinde duyurdu. Esnaf ve sanatkârın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara müjdeyi verdi. Hangi bankaların esnaf kredi borcu ertelenecek? Kredi borç erteleme nasıl yapılacak?

ESNAF KREDİSİ NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları kongresinde yaptığı açıklamada esnafın ve sanatkârların kredi borcu taksitlerinin 6 ay erteleneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar esnaf kredisi taksitleri erteleme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ertelenen kredi taksitleri ne zaman ödenecek?

HANGİ BANKANIN ESNAF KREDİ TAKSİTİ ERTELENDİ?

AKP'nin Denizli, Mersin Uşak il kongresine video konferansla katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Halkbank'tan kredi alan esnafların kredi taksitlerinin ertelendiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında;