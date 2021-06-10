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Esnafa verilen 3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemeleri bugün ödenmeye başladı

10.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hibe desteğine başvuran esnafa ödemeleri bugün başladı.

Esnafa verilen 3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemeleri bugün ödenmeye başladı

Hibe desteğine başvuran esnafa ödemeler bugün başladı. Ödemeler, başvuru sırasına göre yapılıyor.

Ticaret Bakanı Muş dün yaptığı açıklamada ödemeyle ilgili detayları anlatmıştı. Buna göre hibe desteğine başvuran esnafa bugünden itibaren 3 bin TL ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemesi başvuru sıralamasına göre yapılıyor. Ödemeler, esnafın Bakanlığa bildirdiği hesaplara yatırılıyor.

Hibeye başvurular 25 mayısta başlamıştı.

HİBEDEN KİMLER FAYDALANIYOR?

Tek seferde, iki ayrı grup halinde verilecekiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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