Dünyaca ünlü Türk şirket, Zeki Triko kepenk kapattı!

1958 yılında sektöre adım attıktan sonra dünyada en çok tanınan Türk markası olan Zeki Triko, Nişantaşı'nda bulunan son mağazasını da kapattı.

YARIM ASIRDAN FAZLA HİZMET VERDİ

Zeki Başeskioğlu'nun 1958 yılında kurduğu, uzun yıllar plaj modasına öncülük eden tekstil şirketi, yarım asırdan fazla süren hizmetinin ardından kalan son mağazasını da kapattı. Sözcü'de yer alan habere göre, şirketin hiçbir yetkilisine telefonla ulaşılamazken, internet sitesi de satışlara kapandı.

ÖRNEK GİRİŞİMCİYDİ

1984 yılında mayo üretimine başlayarak plaj modasına yön vermeye başlayan şirket, kısa bir süre sonra dünyaca ünlü mankenlerle yapılan çekimlerin ardından adını tüm dünyaya duyurdu. Uluslararası dergilerde kapak olan ve haberlerde yer verilen Zeki Triko, Cumhuriyet dönemi girişimcilerine örnek olarak gösterilmişti.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

1930 Akseki'de dünyaya geldi. Genç yaşında geldiği İzmir’de şapka satarak çalışmaya başladı. İş hayatına, Mahmutbey’de çorapçılık yaparak devam etti. Daha sonra jarse elbise ve konfeksiyon işine girdi. 1969’da ilk ihracatını yaptı. İstanbul’un moda merkezi olan Rumeli Caddesi’nde dükkan açan ilk tekstilcilerden biri oldu. 1984’te mayo tasarımları yapmaya başladı. Zeki Triko’nun mayo ve bikini koleksiyonlarının tanıtımı için Cindy Crawford’tan Claudia Schiffer’a, Laetitia Casta’dan Elle McPherson’a dünyaca ünlü topmodellerle çektiği reklam kampanyaları büyük ses getirdi.



