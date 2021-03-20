Esnafın borcu erteleniyor mu? Halkbank kredileri 18 ay taksitle nasıl yapılandırılacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gelirleri azalan ve borcunu ödemekte güçlük çeken esnafa yeni bir kolaylık daha getirildi.

Esnafın borcu erteleniyor mu?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan fakat ödeyemeyen ya da yapılandırmadan yararlanamayanlara erteleme geldi.

İşte son dakika kararı ve faizsiz çözüm imkanının ayrıntıları:

FAİZ YÜZDE 4'TE KALDI Kredi borç yapılandırmasında, TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulacak.

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.