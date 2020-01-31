Esnafın eski telefonları çocuklar için kodlama sınıfına dönüşecek

Vodafone, karbon ayak izini küçültme hedefiyle hayata geçirdiği ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesi kapsamında yeni bir kampanya başlattı. Elektronik atık olarak toplanan eski cep telefonları ise geri dönüştürülecek ve elde edilen ekonomik gelirle, bilgisayar sınıfı olmayan bir okulda kodlama sınıfı açılacak.

Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.Türkiye’de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ’Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini hayata geçiren GSM operetörü, bu kapsamda ’Eskisini getir, yenisini götür’ kampanyası başlattı. 31 Mart’a kadar sürecek kampanyada, 4.5G uyumlu olmayan cep telefonunu getiren Vodafone’lu esnaf, dünyaca ünlü bir markanın üst model cep telefonuna yüzde 25 indirimle sahip olabilecek. Elektronik atık olarak toplanan eski cep telefonları ise geri dönüştürülecek ve elde edilen ekonomik gelirle, bilgisayar sınıfı olmayan bir okulda kodlama sınıfı açılacak.