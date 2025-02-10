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Esnek ve uzaktan çalışmada 'sağlık hizmetleri' talebi! 'Pilot uygulama' diyerek açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 15:13
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Bakanlıkça hazırlanan esnek ve uzaktan çalışma modeline dair "Esnek ve uzaktan çalışma konusunun kamu açısından ve özellikle kesintisiz bir hizmet olan sağlık hizmetleri açısından da değerlendirilmesi önemli bir adım olacaktır" dedi. Sağlık hizmetlerinin özel bir istihdam ve çalışma modeli gerektirdiğini vurgulayan Doğan "Sağlık profesyonelleri ve STK’ların görüşleri alınmalı, pilot uygulamalarla denenmelidir" şeklinde konuştu.

Esnek ve uzaktan çalışmada 'sağlık hizmetleri' talebi! 'Pilot uygulama' diyerek açıkladı

Sağlık-Sen Denizli Şubesi’nin İl Divan Toplantısı Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Sekreter Durali Baki ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, esnek ve uzaktan çalışma konusunun sağlık hizmetleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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"ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA STK’LARIN DA GÖRÜŞLERİ ALINMALI"

Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan esnek ve uzaktan çalışma modeliyle ilgili, "Esnek ve uzaktan çalışma konusunda birçok sektörle ilgili düzenleme yapıldığı konusunu Çalışma Bakanımız kamuoyu ile paylaştı. Ancak bu çalışmanın içerisinde kamu ve sağlık hizmetlerinin de olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı. Bu konunun kamu açısından ve özellikle kesintisiz bir hizmet olan sağlık hizmetleri açısından da değerlendirilmesi önemli bir adım olacaktır" dedi.

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Doğan "Sağlık hizmetleri, özel bir istihdam ve çalışma modeli gerektirdiği için bu tür reformlar yapılırken sağlık profesyonelleri ve ilgili STK’ların görüşleri alınmalı, pilot uygulamalar ile de denenmelidir. Bu konuda Sağlık-Sen olarak üzerimize düşeni yapacak ve konuyu gündemde tutacağız" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
uzaktan çalışma Sağlık-Sen esnek çalışma
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