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Et ve Süt Kurumu duyurdu! Karkas et alım fiyatları artırıldı

14.11.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et ve Süt Kurumu (ESK), karkas et alım fiyatlarını artırdı. Kurumdan yapılan açıklamada, 'Piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde yapılan güncellemeye göre 1. kalite dana fiyatı 100 TL/Kg (Bakanlık desteklemesi dahil), 2. kalite 88 TL/Kg, 3. kalite 85 TL/Kg şeklinde, küçükbaş alım fiyatlarında da kuzu 94 TL/Kg, toklu 88 TL/Kg şeklinde artırılmıştır.' denildi

Et ve Süt Kurumu duyurdu! Karkas et alım fiyatları artırıldı

Et fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu (ESK), karkas et alım fiyatlarını arttırdı.

ESK'dan yapılan açıklamaya göre, piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde yapılan güncellemeye göre 1. kalite dana fiyatı 100 TL/Kg (Bakanlık desteklemesi dahil), 2. kalite 88 TL/Kg, 3. kalite 85 TL/Kg şeklinde, küçükbaş alım fiyatlarında da kuzu 94 TL/Kg, toklu 88 TL/Kg şeklinde artırıldı.

Açıklamada, "Kurumumuz piyasaları anlık olarak izlemekte ve gerekli tedbirleri belirlemektedir. Bugün itibarıyla kırmızı ette ürün stoklarımız ihtiyaçlarımızın üzerindedir ve kırmızı et piyasalarında arz-talep durumu dengede seyretmektedir. Bu nedenle et piyasalarına ilave müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değildir. ESK aldığı tedbirlerle hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi korumaya devam edecektir." denildi.

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et fiyatları Et ve Süt Kurumu

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