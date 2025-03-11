Tüm zamanların rekoru: 1 Euro, 40 TL’yi geçti! Zirveyi gördü

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar etkisini göstermeye devam ediyor. Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dalgalı seyrini sürdürürken, döviz kurlarında da oynaklık yaşanıyor.Son günlerde özellikle Euro/TL'deki sert yükselişler dikkat çekerken tarihi zirveler de görülüyor.

TARİHTE İLK DEFA 40 TL'Yİ AŞTI

Almanya'da ekonomik reform konusunda uzlaşı sağlamasıyla Euro güçlenmesini sürdürüyor. 7 gündür devam eden yükseliş serisi bugün yeni bir rekoru getirdi. Euro/TL tarihte ilk defa 40,00 lira seviyesini aşarak rekor tazeledi.

DOLAR DA ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Dolar/TL bugün 36,58 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın 5.620,58 TL'den gram altın ise 3.437,66 TL'den işlem görüyor.