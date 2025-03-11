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Tüm zamanların rekoru: 1 Euro, 40 TL’yi geçti! Zirveyi gördü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.03.2025 16:39
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1 Euro, 40 TL’yi geçti! Euro kuru, 40 lirayı aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Son dönemde belli bir seviyenin yukarısına çıkmayan Dolar ve Euro kurunda hareketli günler yaşanıyor. Az önce 1 Euro, 40 TL’yi geçerek rekor kırdı.

Tüm zamanların rekoru: 1 Euro, 40 TL’yi geçti! Zirveyi gördü

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar etkisini göstermeye devam ediyor. Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dalgalı seyrini sürdürürken, döviz kurlarında da oynaklık yaşanıyor.Son günlerde özellikle Euro/TL'deki sert yükselişler dikkat çekerken tarihi zirveler de görülüyor.

TARİHTE İLK DEFA 40 TL'Yİ AŞTI

Almanya'da ekonomik reform konusunda uzlaşı sağlamasıyla Euro güçlenmesini sürdürüyor. 7 gündür devam eden yükseliş serisi bugün yeni bir rekoru getirdi. Euro/TL tarihte ilk defa 40,00 lira seviyesini aşarak rekor tazeledi.

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DOLAR DA ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Dolar/TL bugün 36,58 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın 5.620,58 TL'den gram altın ise 3.437,66 TL'den işlem görüyor.

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Alış
Satış
Değişim
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Amerikan Doları
36,59
36,59
% 0.11
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Euro
39,98
40,00
% 0.94
16:56
İngiliz Sterlini
47,35
47,36
% 0.53
16:56
Avustralya Doları
23,03
23,04
% 0.39
16:56
İsviçre Frangı
41,56
41,58
% 0.18
16:56
Rus Rublesi
0,43
0,43
% 2.93
16:56
Çin Yuanı
5,06
5,06
% 0.49
16:40
İsveç Kronu
3,64
3,64
% 0.83
16:56
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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