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  4. Eti o renkte görüyorsanız sakın almayın! Kilosu 160 TL'yi aştı, içine su katarak insanları böyle kandırıyorlar

Eti o renkte görüyorsanız sakın almayın! Kilosu 160 TL'yi aştı, içine su katarak insanları böyle kandırıyorlar

31.10.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündem yarattı. Etin gramajını arttırmak için tazyikli su sıkıldığı öne sürülürken bu şekilde satılan etlerin renginin de değiştiği belirtildi. Çelik "Ete su sıkıldığı zaman suyu içine çeker. Bu da gramajı artırmak için yapılıyor olabilir" diyerek bu durumda satılan etlerinde renk değiştirerek pembeleştiğini iddia etti. İşte kırmızı et hakkında çok konuşulacak o iddiaya ilişkin detaylar…

Eti o renkte görüyorsanız sakın almayın! Kilosu 160 TL'yi aştı, içine su katarak insanları böyle kandırıyorlar

Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın alım gücünün zaten azaldığı konuşulan kırmızı et hakkında akılalmaz bir iddia daha ortaya atıldı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Nihat Çelik kilosu 160 lirayı da aşan kırmızı et ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Gramajının daha fazla olması için kırmızı ete su sıkıldığını öne süren Çelik 'Etin rengi pembe görünüyor. Pembe olan etlere su sıkıldığını gözlemledik’ ifadelerini kullandı.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Habertürk'te gramaj için ete su sıkıldığını iddia etti! Bu iddiaya göre etin içine su sıkılarak ağırlığı arttırılıyor. İşte dikkat çeken o sözler...
'Etin rengi pembe görünüyor. Pembe olan etlere su sıkıldığını gözlemledik. Bugün kırmızı et kesimi yapıldığı zaman, bu et sıcakken sünger gibi su çekiyor. Bu etin soğuk suyla yıkanması doğru değil, bu hem etin tadını bozuyor. Hem de zaten vatandaşın alım gücü düşük. Onları kandırıyorlar.'

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KIRMIZI ET HAKKINDA YENİ İDDİA: 'ETLERE SU SIKIYORLAR PEMBELEŞİYOR'

“Mezbahaların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Devletin buraları denetlemesi lazım. Bizim gördüğümüz etlerin yüzde 90'ına su sıkılıyor. Etler pembeleşiyor. Su sıkılan bir et kendisini belli ediyor. Marketlerdeki reyonlara ışık da veriyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Et önce pembeleşiyor ondan sonra morlaşıyor. En sonunda da su sıkıldığı için siyahlaşıyor.”

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‘Tüketici belki bunu anlamaz ama satıcının bunu anlamama şansı yok’ diyen TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, üreticinin zararına üretim yaptığını belirtirken kırmızı ete su konduğunda vatandaşın kandırıldığını belirtti.

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dolandırıcılık Kasap kırmızı et su hile tazyikli su

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