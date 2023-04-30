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Etiketler ilçeden ilçeye fark edecek! Son zamların nedenini açıklayıp "Vatandaş yakında ucuz et yiyecek" dedi: 'Kira fiyatları' detayı dikkat çekti

30.04.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde vatandaşın gündeminden düşmeyen et fiyatlarındaki yükselişin alınan önlemler sonrası önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Açıklama Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur'dan geldi. Fiyatlardaki yükselişin nedenine ilişkin bir açıklama getiren Yağmur, "Vatandaşlar yakında ucuz et yemeye başlayacak" derken fiyatların ilçe ilçe fark edeceğini belirtip kira fiyatlarına dikkat çekti.

Etiketler ilçeden ilçeye fark edecek! Son zamların nedenini açıklayıp "Vatandaş yakında ucuz et yiyecek" dedi: 'Kira fiyatları' detayı dikkat çekti

Türkiye'de birçok ilde görülen şap hastalığı sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerken hayvanların kesimi, ihracı, ithali ve hayvan hareketlerine getirilen çeşitli kısıtlama ve yasaklar 28 Nisan itibarıyla büyük oranda son buldu. Bu süreçte yükselen et fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Yağmur, "Vatandaşlar yakında ucuz et yemeye başlayacak. Ancak bunda da ilçe ilçe fark edecek. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kiralar daha ucuz olduğu için buralarda et fiyatlarındaki düşüş gözle görülecek" diye konuştu.

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BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ! BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.

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Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

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HAYVAN PAZARLARI AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığı nedeniyle hayvanların kesimi, ihracı, ithali ve hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama ve yasakların, karantinası devam eden yerler dışında ve 3 kural çerçevesinde 28 Nisan 2023 tarihinden itibaren son bulduğunu açıkladı. Önlem maksatlı kapatılan hayvan pazarları ise açıldı.

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FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle yükselen et fiyatlarının ise önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

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“CANLI HAYVAN PAZARLARI KAPALI OLDUĞU İÇİN FİYATLAR YÜKSELDİ”

Et fiyatlarının hastalık nedeniyle yükseldiğini anlatan Yağmur şöyle konuştu:

"Şap hastalığından dolayı canlı hayvan giriş ve çıkışları olmadı. Canlı hayvan pazarları kapalı olduğu içinde fiyatlar yükseldi. Bakanlığa bizler başvuruda bulunduk ve bu taleplerimiz sonuçlandı. Aşısı vurulan hayvanların sevkiyatı artık açıldı. Yüksek fiyatları da biz bakanlığa bildirdik ve onlarda gerekli önlemleri alacağını belirtti. Salı gününden itibaren Et ve Süt Kurumu bulunan illerimizde tüm kasaplarımız et alabilecek."

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"VATANDAŞ YAKINDA UCUZ ET YEMEYE BAŞLAYACAK"

Yağmur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza ucuz eti ulaştırmak için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Vatandaşlar yakında ucuz et yemeye başlayacak. Ancak bunda da ilçe ilçe fark edecek. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kiralar daha ucuz olduğu için buralarda et fiyatlarındaki düşüş gözle görülecek. Şap hastalığı nedeniyle fiyatlar yüksek tutuldu. Ancak kısıtlamalar kaldırıldı, fiyatların bir an önce düşmesini bekliyoruz” dedi.

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“VATANDAŞIMIZA UCUZ ET YEDİRMEK İSTİYORUZ”

Şehmus Oğuz ise vatandaşlara ucuz et yedirmek istediklerini belirterek, “Şap hastalığı bitti. İlimize daha fazla canlı hayvan gelmeye başlayacak. Böylece et fiyatları düşecek. Bizler vatandaşımıza ucuz et yedirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
et fiyatları Şap hastalığı

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