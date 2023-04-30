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Mangal sezonu başladı zam göründü! Beyaz ete zam geliyor: Tavuk, kanat, but fiyatları artacak... 200 TL'ye dayanabilir

30.04.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasıyla mangal sezonu da başlamış oldu. Ramazan bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarında yaşanan artış sonrası vatandaşların beyaz ete yöneldiği belirtilirken yani bir zam haberi geldi. İddiaya göre yeni haftada beyaz et fiyatlarına yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor. Kasaplar, yapılacak bir zam ile tavuk eti çeşitlerinin 200 TL'ye dayanabileceğini söylüyor.

Mangal sezonu başladı zam göründü! Beyaz ete zam geliyor: Tavuk, kanat, but fiyatları artacak... 200 TL'ye dayanabilir

Kırmızı et fiyatlarına yapılan zamlar sonrası bu kez beyaz et için zam iddiası geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren beyaz et fiyatlarına yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor. Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre; kasaplar "Ramazan başlarken kemikli bütün tavuğun kilogramı toptan 26 lira civarında satılırken, pazartesi günü 64 liradan satılacak. Mangal sezonu başladı, geçen yıl bu dönemde 25-30 lira olan kanat pazartesinden itibaren 140 lira olacak" diye konuştu.

TAVUK, KANAT, BUT FİYATLARI ARTACAK... 200 TL'YE DAYANABİLİR

Yüzde 20 zam yapıldığı takdirde tavuk eti çeşitlerinin bazılarında fiyatlar neredeyse 200 liraya dayanacağını belirtilirken; bilinen bir zincir markette mevcut fiyatlar üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre, şu an 133.90 TL'den satılan tavuk kanatın kilogram fiyatının 160 liraya, 62.90 TL'den satılan bütün tavuğun kilogram fiyatının 75.48 TL'ye, 159.90 TL'den satılan tavuk but kilogram fiyatının 191.88 TL'ye, kilogram fiyatı 90.32 TL olan tavuk bonfilenin fiyatının 108.38 TL'ye çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE KASAPLAR FEDERASYONU: FİYATLAR DÜŞECEK

Öte yandan Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaptığı açıklamada et fiyatlarında düşme beklentisinde olduklarını söyledi.

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Et fiyatlarının hastalık nedeniyle yükseldiğini anlatan Yağmur, “Şap hastalığından dolayı canlı hayvan giriş ve çıkışları olmadı. Canlı hayvan pazarları kapalı olduğu içinde fiyatlar yükseldi. Bakanlığa bizler başvuruda bulunduk ve bu taleplerimiz sonuçlandı. Aşısı vurulan hayvanların sevkiyatı artık açıldı. Yüksek fiyatları da biz bakanlığa bildirdik ve onlarda gerekli önlemleri alacağını belirtti. Salı gününden itibaren Et ve Süt Kurumu bulunan illerimizde tüm kasaplarımız et alabilecek Şap hastalığı nedeniyle fiyatlar yüksek tutuldu. Ancak kısıtlamalar kaldırıldı, fiyatların biran önce düşmesini bekliyoruz” dedi.

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