'Etki etmeyen ama etkilenen zam' Memur-Sen Başkanı memur ve memur emeklisinin zamları için konuştu! Toplu sözleşmeye ek yüzde 15 zam talebi

Son Dakika Haberleri... Memurundan emeklisi artık yeni yılı bekliyor. Milyonlarca vatandaşın 2025 yılında ne kadar zam alacağı belli olacakken zamların enflasyonu tetiklediğine dair konuşulmasına ilişkin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'damn açıklama geldi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz 2024'te yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, altı aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkını alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre; kasım itibarıyla memur ve memur emeklisi yüzde 4,16'lık enflasyon farkını elde etti. Enflasyon farkının üzerine yılın ilk altı ayı için toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Son verilere göre memur ve memur emeklilerinin 2025’in ilk altı ayı için alacağı zam oranının yüzde 12-13 civarında olması bekleniyor.

"YÜZDE 15 ORANINDA EK ZAM"

Yalçın, Genel Merkez'de konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyerek merak edilenleri yanıtladı. Yalçın, 2025 yılı için beklentilerini şu şekilde aktardı:



"Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır"

ETKİ ETMEYEN AMA ETKİLENEN

Ücret artışlarının enflasyonun tetiklediğini dair düşüncesinin terk edilmesi gerektiğinim vurgulayan Yalçın, "Merkez Bankası'nın beklentisi, devletin hedefi, işverenin teklifi, hakemin kararı tutmadı. Sonuç olarak, kamu görevlilerinin etki etmediği fakat etkilendiği büyük bir maliyet ve mağduriyet tablosuyla karşı karşıyayız" dedi.

AZ KAZANANDAN AZ ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ

Yalçın, "Maaş zammından daha fazlasının vergi olarak ödeneceği matrah ve tarife sisteminden vazgeçilmeli" diyerek, vergi sisteminin nasıl olması gerektiğine dair öneri verdi. Yalçın, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok verginin alındığı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlendiği adil bir vergi sistemi tesis edilerek, çalışanlar yüksek vergi yükünden kurtarılmalıdır" şeklinde konuştu.

Haklarının, bürokratik tercihler, tasarruf, genelgeleri ve yüksek yargı kararlarıyla yok sayıldığınına altını çizen Yalçın, "Bundan vazgeçilmeli, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti kazanımlarımız eksiksiz uygulanmalıdır" sözlerini kullandı.

3600 ek göstergeye de değinen Yalçın, "Hakem Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımızın taahhüdü yerine getirilmeli, 1. dereceye 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"REFAH PAYI İSTİYORUZ"

Bayram ikramiyesinin kamju görevlisine de verilmesi gerektiğini belirten Yalçın, "amu hizmetinin kalitesi için en zor şartlarda dahi fedakarca çalışan memurlarımız, hak ettikleri değeri bulsun, ocak maaşında refah payı olsun istiyoruz" cümlelerini kurdu.