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Euro Bölgesi'nde 2023 enflasyonu belli oldu

05.01.2024 14:42 | Son Güncelleme:
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Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Aralık ayında yükseliş kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Euro Bölgesi'nde 2023 enflasyonu belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde Kasım'da yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 2,9 olarak belirlendi. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Bloomberg anketine göre, Aralık'ta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olması bekleniyordu.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,7 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon aralıkta Slovakya'da yüzde 6,6, Avusturya’da 5,7, Hırvatistan'da 5,4, Estonya’da 4,3, Fransa’da 4,1, Almanya’da 3,8, İspanya’da 3,3, İtalya ve Belçika’da yüzde 0,5 olarak belirlendi.

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