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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta arttı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,5 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 3,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yüzde 3,6 ile Lüksemburg'da ve yüzde 2,4 ile Polonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,2 ile Estonya'da, yüzde 2 ile Hırvatistan’da ve yüzde 0,7 ile Belçika ve Litvanya'da ölçüldü.

Mayısta, yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 8,4 ile GKRY'de, yüzde 7,9 ile Bulgaristan'da ve yüzde 7,8 ile Lüksemburg'da artarken Romanya'da yüzde 4, Estonya'da yüzde 0,5 ve Belçika'da yüzde 0,4 geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi
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