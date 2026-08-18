Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu "Peşin ödenen kira..."

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedeli peşin ödenen bir evin el değiştirmesi durumunda, satış tarihinden sonraki döneme ait kira parasının kime verilmesi gerektiğine ilişkin önemli bir karara imza attı. Daire, bu döneme ilişkin kira bedelinin evin yeni sahibine ödenmemesini hukuka aykırı bularak yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da yaşayan Y.Ö, B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023 tarihinde satın aldı. Y.Ö, satın aldığı konutta oturan kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli kira bedelini istedi. Kiracının söz konusu ödemeyi evin önceki sahibi B.K'ye yaptığını söylemesi üzerine Y.Ö, kira bedelinin kendisine verilmesi için B.K'ye başvurdu. Ancak B.K, bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine evin yeni sahibi Y.Ö, B.K'ye karşı dava açtı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Davaya bakan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satıldığı sırada kira bedelini tahsil etme hakkının B.K'de bulunduğu değerlendirmesini yaparak davanın reddine hükmetti.

Adalet Bakanlığı ise yerel mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek kanun yararına bozma talebinde bulundu. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını, sonuca etkili olmamak üzere bozdu.

SATIŞ TARİHİNDEN SONRAKİ KİRA YENİ SAHİBİN HAKKI

Yargıtay'ın karar gerekçesinde, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ait aylık kira bedelini B.K'ye ödediği, Y.Ö'nün ise evi 18 Aralık 2023'te satın aldığı hatırlatıldı.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında, konutun 18 Aralık'ta satın alınmasıyla birlikte Y.Ö'nün kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğine dikkat çekildi. Kararda, 18 Aralık itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisinin yeni malike geçtiği belirtildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, peşin kira tahsil eden eski malikin, satış tarihinden sonrasına denk gelen kira tutarını yeni malike geri vermekle yükümlü olduğuna hükmetti. Kararda, "Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır