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Euro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi

16.01.2024 17:42 | Son Güncelleme:
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Kasım 2023'te bir önceki aya kıyasla tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye geriledi ve Şubat 2022'den beri en düşük seviyeyi gördü.

Euro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen yılın kasım ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek 12 aya yönelik enflasyon beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye düştü. Gelecek üç yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,2'ye geriledi.

Böylece, tüketicilerin gelecek bir yıl ve üç yıla ilişkin enflasyon beklentileri Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Bölgedeki tüketicilerin Ekim 2023'te yüzde eksi 1,3 olan gelecek 12 aydaki ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, Kasım 2023'te yüzde eksi 1,2'ye çıktı.

Gelecek bir yılda işsizliğin yüzde 11,1'e gerilemesini bekleyen tüketiciler, Ekim 2023'te bu oranın yüzde 11,4 olacağını öngörmüştü.

Kasımda Euro Bölgesi tüketicileri, konut fiyatlarının ise 12 aylık dönemde yüzde 2,1 yükseleceğini tahmin etti. Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin beklenti Ekim 2023'te yüzde 2 olmuştu.

ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedeflerken, bankanın Tüketici Beklentileri Anketi aylık olarak yayınlanıyor ve enflasyona yönelik beklentiler bankanın para politikasında önemli bir rol oynuyor.

Anket, Euro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Euro tüketici
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