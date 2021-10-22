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Euro yükselince pazara koştular!

22.10.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankasının faiz kararının ardından Euro'nun yükselişe geçmesiyle birlikte Euro’ya endeksli Bulgar Levası değer kazandı. Bulgar Levası 5.74 lirayı görünce Bulgaristan vatandaşları Edirne’deki Ulus Pazarına akın etti. Pazarı dolduran binlerce Bulgar satın aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti.

Euro yükselince pazara koştular!

Edirne’de, her Cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti. Özellikle sabahın erken saatlerinde yerli halktan daha kalabalık olduğu görülen Bulgaristan vatandaşlarının, pazarı adeta talan ettikleri kameralara yansıdı. Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgaristan vatandaşları, araçlarının bagajlarını tıka basa doldurdu.

"HER ŞEY ÇOK UCUZ"

Bulgaristan’dan Edirne’ye defalarca geldiğini söyleyen Faik Teyfik, Edirne’de fiyatların çok daha ucuz olduğunu, beğendikleri eşyaları pazardan aldıklarını belirtti.

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Alışveriş yapmak için Yunanistan’dan Edirne’ye geldiğini anlatan Ceylan Sulko da, bir sürü alışveriş yaptığını, Edirne’de her şeyin çok ucuz olduğunu ifade etti. Bulgaristanlı Pembe Mıhaylova da, Edirne’ye alışveriş yapmak için geldiğini, mutlu olduğunu söyledi.

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ESNAF SATIŞ İÇİN EDİRNE'YE GİDİYOR

İstanbul’dan ürün satmak için Edirne’ye geldiğini belirten esnaf da, Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne’yi tercih ettiklerinden dolayı İstanbul esnafının da Cuma günleri Edirne’ye geldiğini belirtti. Esnaf, Bulgaristan vatandaşları olmasa Edirne’ye gelmenin bir anlamı olmayacağını kaydetti. (İHA)

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