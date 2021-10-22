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Asgari ücretten vergi kaldırılacak mı? İşte MHP ve AK Parti'nin yeni çalışması: 750 lira artabilir

22.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi 2022 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretten verginin kaldırılması için çalışmalara başladıklarını belirtmişti. Asgari ücretten alınan vergiye ilişkin AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan da bir teklif geldi. Yapılacak yeni çalışmayla asgari ücretin 750 lira artması bekleniyor.

2021 yılının son aylarına girilirken, 'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Konuya ilişkin ilk açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" yorumunda bulunmuştu. Öte yandan asgari ücretten vergi kaldırılması ya da vergi kalemlerinde indirime gidilmesi yönünde yeni teklifler gelmeye devam ediyor. İşte 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret için son gelişmeler...

AK PARTİ: VERGİ KALEMLERİNDE İNDİRİM

Cumhuriyet'in haberine göre, AK Parti kanadı “asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından” çok “vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu” konuşuluyor.

MHP: ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILSIN

MHP ise, “söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini” belirtiyor. Bu nedenle de “asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini” dile getiriyor.

"ASGARİ ÜCRETLİLER VERGİLENDİRİLMESİN"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çalışanların önemli kısmının asgari ücret aldığına dikkati çekerek şunları açıklamıştı;

"Asgari ücretin vergiden muaf olması ile ilgili dün İzmirli il ve ilçe oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen yönetim kurulları ortak toplantısında bir karar aldık. Asgari ücretlilerin vergiden muaf olması ve asgari ücretin üzerinde olan çalışanların da asgari ücrete kadar muaf, üstünün vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu hemen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile TOBB Başkanımıza ileterek takipçisi olacağız."

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asgari ücret Vedat Bilgin AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP
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