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EURUSD ve GBPUSD: Fed faiz artırımı ve piyasa analizi

28.07.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Federal Rezerv (Fed), beklentilere uygun bir şekilde faiz oranlarını 25 baz puan artırarak %5,50 seviyesine yükselterek 22 yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

EURUSD ve GBPUSD: Fed faiz artırımı ve piyasa analizi

Fed Başkanı Powell, gelecek toplantılarda faiz oranlarının artırılması konusunda henüz bir karar almadıklarını belirtti. Ayrıca, %2 enflasyon hedefine dönülmesi için daha uzun bir sürecin gerekebileceğini ifade ederek bu yıl içinde faiz indirimi beklentilerinin olmadığını vurguladı. Sıkılaştırıcı para politikalarının bir süre daha sürdürülmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

EURUSD Analizi:

EURUSD paritesinde perakende işlemci verilerine göre, işlemcilerin %51,68'i net uzun pozisyonda ve uzun/kısa işlem oranı 1,07'ye 1. Bu durum, işlemcilerin genellikle kalabalığın tersine döneceği bir dönemeç noktası olarak düşünülebilir. Son 3 haftadır net uzun pozisyonda olmaları, EURUSD fiyatlarının düşmeye devam edebileceğini düşündürebilir.

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GBPUSD Analizi:

GBPUSD paritesi için ise boğa baskısı hala etkili görünüyor. Parite, Haziran sonundan itibaren yükselen trend çizgisine ve 1,2850 civarındaki Haziran ortası yüksek seviyesine yakın güçlü bir destek noktasından 1,2800 civarından toparlanmayı başardı. Kısa vadeli yukarı yönlü baskının devam etmesi için bu destek seviyesinin üzerinde kalmak önemliydi. GBPUSD şu anda 1,2965 seviyesindeki ilk direnci aşarak yakın vadeli düşüş risklerini azaltabilir.

Ancak, Pazartesi günkü 1,2850 seviyesinin altına düşülmesi, boğa baskısının yakın vadede zayıfladığını doğrulayabilir ve 1,2500 civarındaki Haziran sonu düşük seviyelere doğru yol açabilir. Genel olarak, GBPUSD paritesinde yükselen trend devam ediyor ve önümüzdeki aylarda 1,4200 seviyelerine kadar yükselme potansiyeli olduğu düşünülüyor.

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Ekonomik Takvim ve Ticaret Stratejileri:

TradingView'ın Ekonomik Takvimi, tüccarlar için önemli bir araçtır. Faiz oranları, istihdam verileri, enflasyon raporları gibi önemli ekonomik göstergelerin zamanlaması, piyasa hareketleri üzerinde büyük etkiye sahiptir. Tüccarlar, ekonomik takvim sayesinde bu tür olayların zamanlamasını önceden öğrenebilir ve ticaret stratejilerini buna göre ayarlayabilirler. Bu şekilde, piyasalardaki volatiliteye daha iyi uyum sağlayabilir ve daha bilinçli işlemler gerçekleştirebilirler.

Sonuç olarak, Orta Doğu'daki faiz artırımları ve FED'in faiz kararları, EURUSD ve GBPUSD paritelerindeki hareketliliği etkilemektedir. EURUSD paritesinde işlemcilerin net uzun pozisyonlarda olduğu göz önüne alındığında, fiyatların düşüş eğilimli olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan GBPUSD paritesinde boğa baskısının devam ettiği ancak destek ve direnç seviyelerine dikkat edilmesi gerektiği gözlemlenmektedir. Tüccarlar, bu bilgileri ekonomik takvimle birleştirerek stratejilerini güncelleyebilir ve piyasalardaki fırsatları değerlendirebilirler.

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