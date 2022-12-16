Ev alacaklar şimdi bekleyin! Konut kredi faizleri yüzde 1'in altına düşecek! İslam Memiş uyardı...

Ev sahibi olmak isteyip de yeterli birikimi olmayan vatandaşlar konut kredilerine yöneliyorlar. Ancak yüksek konut kredisi faizleri de vatandaşların belini büküyor. Yeni yılda ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları sevindirecek açıklama altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Açıklamaları ile gündemden düşmeyen Memiş bu defa 'bekleyin' uyarısı yaptı...

Fox Tv'de Reyhan Baysan'ın sunduğu Ekonomi Arası programına konuk olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Memiş, 'ev fiyatları düşer mi?, 'ev almak için beklemeli miyiz?' sorusunu yanıtladı.

KONUT KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK!

İslam Memiş bu soruyu şöyle yanıtladı; ev maliyetlerindeki döviz kuru ve taleple oluşan bir fiyat artışı ben 2023 yılında halen bekliyorum. Özellikle yüzde 34 gibi bir oranda satışlarda düşüş var ama bu talep kaybıyla değil insanların alım gücüyle alakalı bir düşüş olduğu için bunların genelde yanlış anlaşıldığını ben gözlemliyorum. Yine bir konut kampanyası ve düşük faizli kredi 2023 yılın ilk çeyreğinde geleceğini düşünüyorum'' dedi.

İslam Memiş'in bu açıklamasının ardından Reyhan Baysan bu gelirse fiyatlar yeniden yükselmeyecek mi? sorusunu yöneltti.

İslam Memiş ise; ''evet talep artışından dolayı yüzde 20 civarında bir fiyat artışı bekliyorum. Geçen hafta da sayın bakana bizzat sordum böyle bir kampanya olacak mı diye evet olacak dedi. Özellikle emlak faiz oranlarının yüzde 1'in altına gelmesi de talep oluşumunu mutlaka desteleyecektir diye düşünüyorum. Benim kişisel beklentim konut fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Eğer kredi kullanarak ev almayı düşünüyorsanız kredi faizlerinde bir düşüş bekliyorum'' dedi.



