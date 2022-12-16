FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ev alacaklar şimdi bekleyin! Konut kredi faizleri yüzde 1'in altına düşecek! İslam Memiş uyardı...

Ev alacaklar şimdi bekleyin! Konut kredi faizleri yüzde 1'in altına düşecek! İslam Memiş uyardı...

16.12.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş konut kredi faizlerinin düşmesini, konut fiyatlarının dengelenmesini bekliyor. Bu konuda umutlandıran bir açıklama altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Ekonomi Arası programına katılan Memiş, ev alacaklara şimdi bekleyin önerisinde bulundu. İşte tüm detaylar...

Ev alacaklar şimdi bekleyin! Konut kredi faizleri yüzde 1'in altına düşecek! İslam Memiş uyardı...

Ev sahibi olmak isteyip de yeterli birikimi olmayan vatandaşlar konut kredilerine yöneliyorlar. Ancak yüksek konut kredisi faizleri de vatandaşların belini büküyor. Yeni yılda ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları sevindirecek açıklama altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Açıklamaları ile gündemden düşmeyen Memiş bu defa 'bekleyin' uyarısı yaptı...

Fox Tv'de Reyhan Baysan'ın sunduğu Ekonomi Arası programına konuk olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Memiş, 'ev fiyatları düşer mi?, 'ev almak için beklemeli miyiz?' sorusunu yanıtladı.

islam memiş

KONUT KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK!

İslam Memiş bu soruyu şöyle yanıtladı; ev maliyetlerindeki döviz kuru ve taleple oluşan bir fiyat artışı ben 2023 yılında halen bekliyorum. Özellikle yüzde 34 gibi bir oranda satışlarda düşüş var ama bu talep kaybıyla değil insanların alım gücüyle alakalı bir düşüş olduğu için bunların genelde yanlış anlaşıldığını ben gözlemliyorum. Yine bir konut kampanyası ve düşük faizli kredi 2023 yılın ilk çeyreğinde geleceğini düşünüyorum'' dedi.

İslam Memiş'in bu açıklamasının ardından Reyhan Baysan bu gelirse fiyatlar yeniden yükselmeyecek mi? sorusunu yöneltti.

ev almak

İslam Memiş ise; ''evet talep artışından dolayı yüzde 20 civarında bir fiyat artışı bekliyorum. Geçen hafta da sayın bakana bizzat sordum böyle bir kampanya olacak mı diye evet olacak dedi. Özellikle emlak faiz oranlarının yüzde 1'in altına gelmesi de talep oluşumunu mutlaka desteleyecektir diye düşünüyorum. Benim kişisel beklentim konut fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Eğer kredi kullanarak ev almayı düşünüyorsanız kredi faizlerinde bir düşüş bekliyorum'' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan müjdeyi vermişti Böyle görüntülendi! İşte petrolün kalitesi...Erdoğan müjdeyi vermişti Böyle görüntülendi! İşte petrolün kalitesi...
Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyorTürkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor
Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurunBenzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun
Anahtar Kelimeler:
ev fiyatları düşecek mi islam memiş son dakika

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.