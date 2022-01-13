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Ev almak isteyenlere devlet desteği! Devlet 5 yıl birikim yapanlara ne kadar destek veriyor?

13.01.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet ev almak isteyen ve düzenli birikim yapan kişilere çeşitli destekler sunuyor. Devletin düzenli konut birikimi yapanlara verdiği destekler sayesinde konut sahibi olmak kolaylaşıyor. Bu desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar 2022 yılında devletin ev birikimi yapanlara ne kadar destek vereceğini merak ediyor. Devletten destek almanın azami sınırı ve bir takım koşulları bulunuyor. İşte devletin ev almak isteyenlere verdiği desteklerle ilgili bilmek istedikleriniz.

Ev almak isteyenlere devlet desteği! Devlet 5 yıl birikim yapanlara ne kadar destek veriyor?

Devlet belirli bir amaç için birikim yapan vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Bireysel Emeklilik sistemine kayıt olan vatandaşlar %25 devlet desteğinden faydalanıyor. Aynı şekilde evlilik için birikim yapanlar da devlet desteklerinden yararlanabiliyor. Devlet desteklerinden en çok merak edilenlerden biri de konut birikimi yapan kişilere verilen destek. 2022 yılı itibariyle azami yatırım tutarı ve devlet destekleri de belli oldu.

DEVLET NE KADAR 'EV BİRİKİMİ DESTEĞİ' VERİYOR?

2022 yılında ev birikimine yapılan devlet desteğine yüzde 36.2 oranında artış yapılacak. Artışlar Ocak ayında yürürlüğe girecek. Destek faydalanmak isteyenler için bazı koşullar bulunuyor. Öncelikle birikimlerin konut birikimi için açılan özel bir hesapta yapılması gerekiyor. Aynı bankada birden fazla konut birikim hesabı açılamıyor. Farklı bankalarda hesap açılabiliyor ancak devlet yalnızca ilk açılan hesaba destek veriyor. Bu birikimin düzenli olarak yapılması gerekiyor. Bir yılda üç defadan fazla taksit yatırmakta geciken vatandaşlar ise destekten yararlanamıyor. Hesaplara asgari olarak 519,16 lira yatırılabiliyordu. 2022 yılında ise bu rakam 707,09 liraya yükseldi. Konut birikimi için üst sınır da bulunuyor. Bu azami sınır 2021 yılında 5 bin 191 lira iken 2022 yılındaki artışla 7 bin 70 lira 86 kuruşa çıkarılıyor. Hesap açılışında azami 62 bin 298 lira 36 kuruş para yatırılmasına izin verilirken, 2022 yılında bu rakam bir defada 84 bin 850 lira 36 kuruşa yükseldi. 36 ve 47 ay arasında birikimlerini aksatmadan düzenli yapanlar 26 bin 995 liraya, 48 ve 59 ay arasında birikim yapanlar 29 bin 72 liraya, 60 ay ve üzerinde birikimi olanlar ise 31 bin 149 liraya varan devlet katkısından yararlanabiliyor. Bu hesapla beş yılda 212 bin 125 lira biriktiren vatandaşların aldığı devlet desteğinin miktarı 42 bin 425 lira oluyor.

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Ekonomi
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