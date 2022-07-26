Ev almak isteyenlere kötü haber! Konut fiyatları neden yükseliyor? İşte cevabı...

Ev almak isteyen vatandaşlar fiyatların düşecek olmasını ümit ederken kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 12,7, yüzde 11,9 ve yüzde 11,5 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 165,4, Ankara'da yüzde 147,5 ve İzmir'de yüzde 139,9 yükseldi.

Konuyla ilgili Habertürk yayınına bağlanan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya şunları söyledi:

"Mayıs ayını diğer aylardan şöyle ayrıştırmak gerekiyor. Mayıs ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu bir kredi finansman paketi vardı. Sonrasında 0,99 ve 0,89 oranları hayatımıza girdi. Hatta o açıklamalardan sonra bir süre kira ve satılık rakamlarının ne kadar arttığını konuşmuştuk. Mayıs bu kadar canlıyken verinin bu kadar yüksek gelmesi çok normal. Merkez Bankası fiyat endeksini hesaplarken nisan, mayıs ve haziran verilerine bakıyor. Mayıs ve haziran aylarının hareketli aylar olduğunu biliyoruz. 0,99 kullandırılmaya başladığı tarih itibarıyla kamu bankaları tarafında yoğun bir kredi talebi oluştu. Bununla ilgili de evler satıldı, rakamlar çok hızlı değişti. Biz bile daha önce görmediğimiz bir süreci yaşadık. Mayıs ayında bütün olumlu faktörler bir aradaydı. 0,99, 0,89 gibi konut kredisi faiz oranları açıklandı ve uygulamaya geçti.

KONUT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Bana göre bir süre daha yükseliş devam edecek. Ama bu şu demek değil. Yüzde 145, Türkiye ortalaması. Antalya ortalaması yüzde 180 gibi ortalamalarda kademeli olarak geriye geliş başlayacaktır. Neden? Çünkü 23 Haziran itibarıyla BDDK kararıyla kredi değer oranında bir değişiklik meydana geldi. Ortalama olarak daha çok nakitiniz olması gerekiyor ve daha az kredi çekebiliyorsunuz. Bu bir etken ve piyasayı yavaşlatıyor. Enflasyon yüksek, inşaat maliyet artışları hala konut geliştiricileri tarafında önemli bir problem. Talep canlı devam ettiği sürece konut fiyatlarında artış devam edecektir. Bunun yanında yabancı ilgisi de halen devam ediyor.

FİYATLARI BU KADAR YÜKSELTEN EN TEMEL DİNAMİK NE?

Temel dinamik enflasyon. Enflasyon ne zaman ki hızlı yükselmeye başladı, kişilerin konut yatırımına geri döndüğünü gördük. Enflasyonun yanında ikincisi faiz dinamiği. Üçüncüsü arzımız, 2005-2017 arasındaki arz yoğunluğunu artık görmüyoruz. Arzın da azalıyor olması bir etken."

