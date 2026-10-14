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Ev araba alıp satacaklar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

Türkiye Noterler Birliği, son dönemde artan sahte ilan ve "Güvenli Kapora Sistemi" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtıp kapora adı altında para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Noterler Birliği Başkanı Fulya Uysal Güler, mevzuatta böyle bir sistemin bulunmadığını vurguladı.

Ev araba alıp satacaklar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

Ev ve araç alım satımlarında noterlerde "Güvenli Kapora Sistemi" adlı bir uygulama bulunduğunu öne süren dolandırıcılar, vatandaşları bu yolla tuzağa düşürüyor.

Türkiye Noterler Birliğinden alınan bilgiye göre, dolandırıcılar, sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden ulaştıkları vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla noterlerin adını kullanarak "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında ödeme istiyor.

Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, "kapora gönderilmemesi halinde satışın gerçekleştirilemeyeceğini veya fırsatın kaçırılacağını" söyleyerek vatandaşları iknaya çalışıyor.

'GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ'Nİ ÖN ŞART GİBİ GÖSTERİYORLAR

Dolandırıcılar, talep ettikleri ödemeyi "Güvenli Ödeme Sistemi"nin ön şartı gibi göstererek, vatandaşları bildirdikleri banka hesaplarına para göndermeye yönlendiriyor.

Ancak mevzuatta veya noter sistemlerinde "güvenli kapora" ya da "teminat kaporası" adıyla bir para transferi sistemi bulunmuyor.

Ev araba alıp satacaklar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti 1

İkinci el araç satışlarında kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi" ise kapora ödemelerini değil, araç satış bedelinin tamamını kapsıyor.

"BAZEN SAHTE İNTERNET SİTELERİYLE DE YAPIYORLAR"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fulya Uysal Güler, AA muhabirine, telefon ve SMS aracılığıyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcıların, noter izlenimi vererek, para talep ettiğini söyledi.

Bazı vatandaşların da buna inanarak parayı gönderdiğini belirten Güler, bazen bunun sahte internet siteleriyle de yapıldığını kaydetti.

İstenen tutarın sabit olmadığını, araç bedelinin bir kısmının ya da tamamının talep edilebildiğini aktaran Güler, "Ne noterler ne noterlik çalışanları hiç kimseyi arayıp hiçbir ad altında para istemez." dedi.

Güler, ikinci el araç satışlarında kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi"nde satış bedelinin havuz hesabında tutulduğunu, noterlikte satış işlemi tamamlandıktan sonra satıcıya aktarıldığını hatırlattı.

"Güvenli Kapora Sistemi" adı altında bir uygulamanın bulunmadığının altını çizen Güler, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını istedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kapora Noter dolandırıcı
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