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Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Merkez Bankası faiz kararı sonrası uzman isim açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.04.2025 15:54
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Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesi sonrası bu kararın etkilerinin neler olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kredi kartı, konut ve taşıt kredilerini nasıl etkileyeceği araştırılıyor. Uzman isim, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve etkileriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Merkez Bankası faiz kararı sonrası uzman isim açıkladı

Merkez Bankası'nın faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmesi sonrası bu kararın etkilerinin neler olacağı merak ediliyor. Özellikle vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi kredi kartı, ev kredileri ve araç kredilerini nasıl etkileyeceği. Konuyla ilgili uzman isimden çarpıcı değerlendirmeler geldi.

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"BU FAİZ KARARININ GEÇİCİ Mİ VEYA KALICI MI OLACAĞINA BAĞLI"

Ekol TV yayınında konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Selimler şu ifadeleri kullandı:

"Tabii şimdi kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi faiz oranları politika faizine bağlı olarak belirlendiği için onlarda ufak bir artış olacak ama piyasalara diğer faiz oranı etkisi için bu faiz kararının geçici mi veya kalıcı mı olacağına bağlı.

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"PİYASAYA İLK ETAPTA ETKİSİ OLMAYACAK"

Şimdi piyasa evet zaten fiili olarak 46'daydı, çünkü geçen Mart ayındaki toplantıda borçların faizi 46'a yükseltildi ve piyasa bu faiz oranından zaten besleniyordu. Dolayısıyla şu anki 46'ya fiilen çekilmesinin yani mevzuat yasal olarak çekilmesinin piyasaya ilk etapta etkisi olmayacak. Bunun etkisini ne zaman göreceğiz? Nisan ayının enflasyon oranı arttığı zaman bu sefer Haziran ayındaki para politikası kurulu toplantısı önem arz edecek. Oradaki karar daha çok etkileyici olacak. Yani şu anki artışın bir zorunluktan dolayı, rezervlerdeki erime, Nisan ayındaki enflasyonun yüksek olması ve iç talepteki bozulmanın sebebiyetiyle alınan bir karar olduğunu düşünüyorum.

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"ÇOK BÜYÜK BİR ARTIŞ BEKLEMİYORUM"

Ama para politikası toplantı sonrası Haziran'da olacağı için 2 aylık bir süre uzun bir süre. Dolayısıyla Nisan ayı enflasyonuyla birlikte Haziran ayında da bu faiz arttırımı gibi hava oluşursa piyasaya olan etkisi yani olumsuz etkisi daha fazla hissedilecek. Şu an faizlerde çok büyük bir artış beklemiyorum. Çünkü bunun bir geçici karar olduğu izlenimi olacağı için ve uygulandığı için ama Nisan ayı enflasyonu biraz daha belirleyecek"

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi taşıt kredisi faiz Merkez Bankası
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