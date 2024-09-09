Ev değil, oda değil; 18 bin TL'ye kiralık ranza! İlan siteleri doldu taştı: 7 kişi kalıyorlar... Sözleşme yok, gelir iki katı

KAYIT YOK, VERGİ YOK!

ATV Haber'e konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa "Ev sahibi en az iki katı daha fazla kar elde ediyor. 25-30 bine vereceği bir evi 50-60 bine kadar verebiliyor. Hem kayı dışı ekonomi hem vergi kaçağı hem de güvenlik açısından sakıncalı bir durum söz konusu. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge bir yönetmelik çıkabilir. Müdahale edebilir"