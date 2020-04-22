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Ev hanımlarına emeklilik kapısı açıldı! Sigorta başlangıcı olmasa bile...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 13:52 | Son Güncelleme

Ülkemizde milyonlarca ev hanımı var. Bazıları, evlendikten ve özellikle de çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına devam edemiyor, bazıları ise çalışma hayatına başka sorumlulukları olduğu için hiç başlayamıyor ama yine de el emeklerini satıp; ev bütçesine katkı sağlayan kadınların sayısı fazla. TBMM'ye sunulan yeni yasa tasarısı ile ev hanımları için emeklilik artık hayal değil!

Ev hanımlarına emeklilik kapısı açıldı! Sigorta başlangıcı olmasa bile...

Kendilerini sadece evine ve çocuklarına adayan hiç çalışmamış Türk kadınlarına prim ödeyerek emekli olma yolu açıldı! Milyonlarca ev hanımını ilgilendiren düzenleme heyecan yarattı. İşte bütün detaylar...

İŞTE O FIRSAT: İSTEĞE BAĞLI SİGORTA!

Daha önce hiç çalışmamış, okumamış, iş sahibi olmamış kadınların yüzüne gülen bu yeni kanun tasarısıyla birlikte, evde yaptığı el işlerini; örgü, havlu, nakış, sabun, dantel, tarhana, erişte, mantı gibi ya da kendi bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri satan kadınlar esnaf muaflığı ile emekli olabilirler. Diğer taraftan daha önce hiç çalışma hayatında yer edinmemiş kadınlar ise isteğe bağlı sigorta sayesinde, arzu ettikleri zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak sigortalı oluyor, düzenli bir şekilde primleri ödeyenler ise emeklilik hakkına sahip oluyor.

Bu haktan, yurt dışında yaşayan, daha önce çalışmamış ya da kendi emeklerini satan vatandaşlarımız da yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken primin ise alt ve üst sınırları mevcut. Bu sınırlar; güncel asgari ücrete göre her yılbaşında değişiklik gösteriyor. En az ödenecek tutar, brüt asgari ücretin %32'si olarak hesaplanıyor. En alt limit 2020 yılı Ocak ayı itibariyle yurt dışında yaşayan kadınlar için günlük 44.14 TL, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için ise günlük 31.39 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu alınan aylık primin %12'si genel sağlık sigortası olurken %20'si yaşlılık, ölüm ve malullük sigortaları primidir. İsteğe bağlı sigorta yaptıran kişiler, devletin sağladığı bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca bankacılık hizmetlerinden de olumlu yanıt alma şansları bir hayli artıyor. Yani, bankalardan kredi ya da kredi kartı almak isteyen kişilerin işi bir hayli kolaylaşıyor. Bu isteğe bağlı sigortanın BAĞ-KUR kapsamında olduğunu da belirtmek gerekiyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Başvuru da bulunacak kadınların:

Eğer kişi hiç çalışmamış ise, 1995 yılından itibaren evli olması ve 1970 yılı ve öncesinde doğması gerekiyor
18 yaşından büyük olması gerekiyor
Başvurduğu esnada, aktif olarak çalışmıyor olması gerekli (Çalışan kadınlar başvuru yapamıyor.)
Aylık geliri bulunmaması
Vergi mükellefi olmamak

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kişilerin öncelikle vergi mükellefi olmadıklarına dair belge almaları gerekiyor. Alınan belgenin ardından, ikametgahlarına en yakın SGK müdürlüklerine giderek, banko görevlisinin kendisine vereceği formu doldurması gerekiyor. Bu işlem e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılamamaktadır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLECEKLER?

BAĞ-KUR kapsamında sigortası olacak olan kadınların, 9000 gün prim ödemesi zorunludur. Ayrıca, sadece başvuru esnasında çalışmama şartı aranıyor. Eğer emekli olmadan önceki 3,5 yılda sigortalı olarak çalışılırsa ödenmesi gereken gün sayısı 7200'e kadar düşüyor. 9000 yani 25 yıl prim ödemek istemeyen kadınlar ise, 5400 gün yani 15 yıl prim ödeyerek 61 yaşında da emekli olabilme şansına sahipler. Seçme şansı onlara veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ev hanımı, emeklilik,

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