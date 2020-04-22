Ev hanımlarına emeklilik kapısı açıldı! Sigorta başlangıcı olmasa bile...

Kendilerini sadece evine ve çocuklarına adayan hiç çalışmamış Türk kadınlarına prim ödeyerek emekli olma yolu açıldı! Milyonlarca ev hanımını ilgilendiren düzenleme heyecan yarattı. İşte bütün detaylar...

İŞTE O FIRSAT: İSTEĞE BAĞLI SİGORTA!

Daha önce hiç çalışmamış, okumamış, iş sahibi olmamış kadınların yüzüne gülen bu yeni kanun tasarısıyla birlikte, evde yaptığı el işlerini; örgü, havlu, nakış, sabun, dantel, tarhana, erişte, mantı gibi ya da kendi bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri satan kadınlar esnaf muaflığı ile emekli olabilirler. Diğer taraftan daha önce hiç çalışma hayatında yer edinmemiş kadınlar ise isteğe bağlı sigorta sayesinde, arzu ettikleri zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak sigortalı oluyor, düzenli bir şekilde primleri ödeyenler ise emeklilik hakkına sahip oluyor.

Bu haktan, yurt dışında yaşayan, daha önce çalışmamış ya da kendi emeklerini satan vatandaşlarımız da yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken primin ise alt ve üst sınırları mevcut. Bu sınırlar; güncel asgari ücrete göre her yılbaşında değişiklik gösteriyor. En az ödenecek tutar, brüt asgari ücretin %32'si olarak hesaplanıyor. En alt limit 2020 yılı Ocak ayı itibariyle yurt dışında yaşayan kadınlar için günlük 44.14 TL, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için ise günlük 31.39 TL olarak hesaplanmıştır.