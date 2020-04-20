Ev hanımlarına müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler!

Ev hanımlarının emekli olması artık mümkün. Ev hanımları nasıl emekli olabilecek? İşte tüm detaylar... EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI VERİLMESİNİ İÇEREN YASA ONAY SÜRECİNDE! 6 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 2/2492 esas no ilYapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini duyurdu. Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek. Yapı Kredi’nin sunduğu uygun faiz oranlı konut kredisine, 444 0 445 telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.e birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'na sevk edilmiş olan yasa teklifi kapsamında 25 sene evli kalmış olmak şartıyla 50 yaşını doldurmuş olan her ev hanımı emeklilik hakkı elde edecektir.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN EV HANIMLARININ DA EMEKLİLİK HAKKI VAR Ev hanımlarının emekli olmasıyla alakalı yasa teklifi 2020 senesi içerisinde yasalaşırsa 1995'ten önceki senelerden bu zamana dek evliliğini sürdürmüş olan, bunun yanı sıra 1970 senesi ve öncesindeki senelerde doğmuş olan ev hanımları da borçlanarak emekli olabilecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da bu durumdan yararlanabilecek. EV HANIMLARININ EMEKLİ OLABİLMESİ İÇİN KAÇ FARKLI SEÇENEK VARDIR? Ev hanımlarının emekli olabilmesi için şu anda vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigorta olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta seçeneğinden düzenli prim ödemesi yapan herkes yararlanabilirken vergisiz esnaflık seçeneğinden yalnızca evde üretim yapmakta olan kadınlar yararlanabiliyor. İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR? İsteğe bağlı sigorta seçeneğinden yararlanmak isteyen ev hanımları Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek bu konuda başvuru yapıyor, bu şekilde artık sigortalı oluyor. Primini düzenli ödeyenler emeklilik hakkı elde edecek. Sigortalı olunacak süre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan başvurunun resmi olarak kayıtlara geçmesinden sonra başlar. Fakat prim ödemesi konusunda bir alt ve üst sınır belirlendi. Ödeyebileceğiniz en az prim asgari ücretin %32'si oluyor. 2020 senesinde ise bu ödeme, ayda en az 847 TL ediyor. İsteğe bağlı sigorta seçeneğinden yararlanan herkes sağlık hizmetlerinin tamamından faydalanma hakkı elde ediyor. Bu sisteme girmiş olan ev hanımları, tam olarak 9000 gün boyunca prim ödeyecek. Eğer emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıldıysa bu süre 7200 gün olacak.