Ev hayali kuranlar merak ediyor! Konut kredilerinde indirim var mı? İşte 1 milyon TL'nin güncel geri ödemesi...

Piyasalarda haftalardır beklenen Merkez Bankasının kritik faiz kararı bugün açıklanıyor. Eylülde enflasyonun beklentileri aşması ve ekimde de aylık TÜFE tahminlerinin %2,30’un üzerine çıkmasıyla birlikte, para politikası kurulu toplantısından gelecek karar daha önemli hale geldi.

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; Önceki iki toplantıda 300 baz ve 250 baz puanlık indirimle politika faizini %46,00’dan %40,50 seviyesine çeken Merkez Bankasının, bugün “daha sınırlı indirime” gidebileceği ifade ediliyor. Piyasalarda ağırlıklı olarak 150 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyor.

KREDİ FAİZLERİNDE DURUM

Merkez Bankasından gelen son mesajların da “sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceğini” teyit etmesi, krediler tarafında da etkisini gösteriyor. Son haftalarda kredi faizlerinde düşüşlerin durduğu gözlemleniyor.

Ev alma hayali kuran tüketicilerin yakından takip ettiği konut kredilerinde de en düşük oran, haftalardır %2,69 seviyesinde seyrediyor. Ancak daha fazla sayıdaki bankanın konut finansmanı için %2,69’u sunmaya başladığı da görülüyor. Birçok bankanın da oranlarını %2,79 ve daha altına çektiği dikkatlerden kaçmıyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

23 Ekim 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,69 (Kâr payı oranı)

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-Yapı Kredi: %2,79

-Garanti BBVA: %2,79

-İş Bankası: %2,79

-Ziraat Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL'nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

1,5 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL'nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL

2 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL'nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 2 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 56 bin 121 TL

-Toplam geri ödeme: 6 milyon 770 bin 328 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Konut kredilerinde 120 ay vadede faiz yükü hâlâ %240 gibi yüksek bir seviyede bulunmaya devam ediyor.

-Buna karşılık konut kredisi hacminde de artış sürüyor. BDDK tarafından açıklanan verilere göre 10 Ekim ile sona eren haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 4 milyar TL artarak 630,58 milyar TL’ye ulaştı.

-Yılın ilk 9 aylık döneminde konut satışları ise %19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 adet oldu.

-Konut fiyatları ise eylülde aylık yüzde 1,7 artarken, yıllık yükseliş yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.