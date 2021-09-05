FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ev kadınları ve primi eksik olanlar dikkat! İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik imkanı

Ev kadınları ve primi eksik olanlar dikkat! İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik imkanı

05.09.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev kadınları ve primi eksik olan vatandaşlar için emeklilik imkanının detayları araştırılıyor. Yasaya göre bu kişiler için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik yolu açılıyor. Ev kadını ve primi eksik olanları ayda bin 144 TL prim emekli ediyor. Bu imkandan yararlanabilecek kişiler ve ne kadar prim ödeneceği merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Ev kadınları ve primi eksik olanlar dikkat! İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik imkanı

Ev kadınları ve primi eksik olanlar için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik imkanı bulunuyor. Ülkemizde emeklilik için üç şart bulunmakta. Bunlar da işe giriş tarihine göre belirlenen sene, yaş ve prim şartlarını tamamlamak olmakta. Bir işyerinde çalışanların primlerini ise işveren ödemekte.

Kendi işini kuran vatandaşlar primlerini Bağ-Kur kapsamında yatırmakta. Borçlanma vasıtası ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması vasıtası ile de prim elde edilebiliyor.

Ancak çalışma imkanı bulamayanlar veya kendi işini kuramayanlar için bir yöntem daha bulunuyor. Bu da isteğe bağlı sigorta oluyor. İsteğe bağlı sigorta uygulaması ile, özellikle ev kadınları ve primi eksik olan vatandaşlar için ilgiyle takip edilen emeklilik yolu açılıyor.

BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLİR?

-Türkiye'de ikamet eden kişiler ile Türkiye'de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarından 5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek biçimde çalışmayan,
-Kendi sigortalılıkları sebebiyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
-18 yaşını dolduran kişiler.
-Sigortalı olarak çalışmakla beraber ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlar.

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

kredi2-mgbv-1621362880

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişilerin 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir.

Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile beraber müracaatları yeterli olmaktadır.

PRİM NE KADAR ÖDENİYOR?

Ayrıca isteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'si olmakta. Bu sene için en düşük prim miktarı aylık bin 144 TL. Prim için en çok da 7.5 katı yatırılabilmekte.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdiHavaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi
1 gün borçlanan erken emekli olur! Kim, ne kadar ödeyecek?1 gün borçlanan erken emekli olur! Kim, ne kadar ödeyecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Altında önemli yükseliş!

Altında önemli yükseliş!

Fiyatı malzemesine göre değişiyor: Araba fiyatını bile buluyor

Fiyatı malzemesine göre değişiyor: Araba fiyatını bile buluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Bursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor!

Bursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.