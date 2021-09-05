Ev kadınları ve primi eksik olanlar dikkat! İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik imkanı

Ev kadınları ve primi eksik olanlar için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik imkanı bulunuyor. Ülkemizde emeklilik için üç şart bulunmakta. Bunlar da işe giriş tarihine göre belirlenen sene, yaş ve prim şartlarını tamamlamak olmakta. Bir işyerinde çalışanların primlerini ise işveren ödemekte.

Kendi işini kuran vatandaşlar primlerini Bağ-Kur kapsamında yatırmakta. Borçlanma vasıtası ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması vasıtası ile de prim elde edilebiliyor.

Ancak çalışma imkanı bulamayanlar veya kendi işini kuramayanlar için bir yöntem daha bulunuyor. Bu da isteğe bağlı sigorta oluyor. İsteğe bağlı sigorta uygulaması ile, özellikle ev kadınları ve primi eksik olan vatandaşlar için ilgiyle takip edilen emeklilik yolu açılıyor.

BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLİR?

-Türkiye'de ikamet eden kişiler ile Türkiye'de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarından 5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek biçimde çalışmayan,

-Kendi sigortalılıkları sebebiyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

-18 yaşını dolduran kişiler.

-Sigortalı olarak çalışmakla beraber ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlar.

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişilerin 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir.

Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile beraber müracaatları yeterli olmaktadır.

PRİM NE KADAR ÖDENİYOR?

Ayrıca isteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'si olmakta. Bu sene için en düşük prim miktarı aylık bin 144 TL. Prim için en çok da 7.5 katı yatırılabilmekte.



