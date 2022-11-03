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Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ödemeleri için önemli uyarı...

03.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı. Vergiden muaf olmayanlar eğer bu süre içerisinde ödeme yapmazsa, her ay için belli oranda gecikme zammına tabii tutulacak. Peki emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman ? Kimler emlak vergisinden muaf tutulur? İşte emlak vergisi ödemeleri için son dakika haberinin detayları…

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ödemeleri için önemli uyarı...

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde ikinci taksit dönemi başladı. 1 Kasım itibarıyla başlayan ödemeler, 30 Kasım'da son bulacak. Muafiyet şartlarını taşımayan herkes Emlak Vergisi ödemek zorunda. Bu süre içinde ödemesini yapmayanlara gecikme durumunda cezalı olarak geri ödemek zorunda. İşte emlak vergisi ödemeleri için bilinmesi gerekenler...

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

İkinci taksitleri Kasım ayında ödenen emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek.

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EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur. Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da Hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.

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Emlak vergisi konut

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