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Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, 2022'den itibaren geçerli olacak

17.11.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, 2022'den itibaren geçerli olacak

Zorunlu deprem sigortasında kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268,000 TL'den 320,000 TL'ye çıkarıldı. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli de artırıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tebliğine göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için 1,268 TL'den 1,508 TL'ye, diğer yapılar için 874 TL'den 1,040 TL'ye çıkarıldı.

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ASGARİ PRİM TUTARI ARTTI

Bu tutarlara dayanılarak belirlenecek asgari prim tutarlarında da artırıma gidildi. Buna göre, asgari prim tutarları; risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL'den 140 TL'ye, 100 TL'den 120 TL'ye, 75 TL'den 90 TL'ye, 60 TL'den 70 TL'ye, 50 TL'den 55 TL'ye, 40 TL'den 45 TL'ye ve 35 TL'den 40 TL'ye çıkarıldı. Uygulama 2021 yılı başından 2022 yılı sonuna kadar geçerli olacak. (Reuters)

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